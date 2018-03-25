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Politika

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Rum kesimine 'mozaik' tepkisi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum kesimindeki bir okulun zeminine döşenen mozaiklerin 'Türk malı' diye sökülmesine tepki gösterdi

25 Mart 2018 19:16

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum kesimindeki bir okulun zeminine döşenen mozaiklerin \'Türk malı\' diye sökülmesine tepki gösterdi.  
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve toplumlara fayda getirmesinin, kafalardaki engellerin aşılmasıyla olabileceğini kaydetti. Bakan Özersay, \"Bu mozaik olayı tam da bunu yansıtıyor sanırım. Kıbrıs Türk tarafının, \'Rum tarafında ve özellikle de Kıbrıs Rum liderliğinde bir zihniyet değişimine ihtiyaç var\' diyor olması boşuna değildir” dedi. 

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