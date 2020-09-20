T24 LogoT24 Logo
Politika

KKTC’den AB Konseyi Başkanı Michel’e Doğu Akdeniz tepkisi: Türkiye'nin haklarını hiçe saymayın

20 Eylül 2020 19:38

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Doğu Akdeniz’deki gerilimin de ele alınacağı “AB Konseyi Zirvesi” öncesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Rum tarafına “yalnız sözle değil eylemle destek sözü” vermesini endişeyle karşıladıklarını bildirdi.

ETİKETLER

kktcdoğu akdenizkudret özersayabcharles michelnikos anastasiadis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24