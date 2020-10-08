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Dünya

KKTC'de YSK'dan 'Maraş yasağı' kararı

08 Ekim 2020 14:41

Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde (KKTC), Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimi içinde Maraş’ın sahil şeridinin bir bölümünün açılması nedeniyle tören yapılmasının, nutuk ve demeç verilmesinin men edilmesine karar verdi.

Yeni Düzen'in aktardığına göre oy birliğiyle alınan karar Polis Genel Müdürü’ne, Gazimağusa Belediye Başkanı’na ve Gazimağusa Polis Müdürü’ne tebliğ edildi.

Karar, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu bağımsız cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş tarafından yapılan şikayet sonucu alındı.

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