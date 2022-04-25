KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu

Hükümetin geçen hafta istifa ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düşen eski hükümetin başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesi sonrası, yeni kabineyi açıkladı.

Kabinede yer alan isimler şöyle:

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı,

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren,

Maliye Bakanı: Olgun Amcaoğlu

İçişleri Bakanı Ünal Üstel,

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz,

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun geçen hafta bakanlar kurulunda değişikliğe giderek, Maliye Bakanı Sunat Atun'u görevden almak istemiş, ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu değişikliğe onay vermemiş; bunun ardından da hükümet istifasını açıklamıştı.

UBP, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen bir parti. Parti ikiye bölünmüş adada iki devletli bir sistemi savunuyor.