KKTC'de son bir haftadır yeni Covid-19 vakası görülmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftada 2868 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yapılırken pozitif vakaya rastlanmadı.

Sağlık Bakanlı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, dün toplam 546 test yapıldığını ve yeni bir vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Ülkede en son 17 Nisan'da bir pozitif covid-19 vaka tespit edildiği açıklanmıştı.

KKTC'de ilk kez 10 Mart'ta bir Alman turistte virüs tespit edilirken bugüne dek 108 vaka görüldü, 4 kişi yaşamını yitirdi. KKTC'de bugüne dek 8423 test yapıldı.

Rum basınındaki habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü ve bir kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

GKRY'de toplam vaka sayısı 804'e, virüs sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı da 14'e yükseldi.