KKTC'de Koronavirüs tedbirleri kademeli olarak gevşetildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 21 günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki 'sokağa çıkma yasağı' uygulaması esnetildi. Ülkede kademeli olarak gevşemeye gidildi.

KKTC'de yerel Covid-19 vakalarında görülen düşüşün ardından bugünden itibaren 21 günlük sokağa çıkma yasağı yerini kademeli olarak açılmaya bıraktı.Başkent Lefkoşa ve Girne'de kısıtlamalara devam edilirken Güzelyurt, Gazimağusa, Lefke ve İskele ilçelerinde hayat normale döndü.

Narenciyenin başkenti olarak bilinen Güzelyurt'ta kepenklerini açan esnaf DHA'ya değerlendirmelerde bulundu

Covid-19 en çok esnafı vurdu

Güzelyurt'ta ata yadigarı sandalye üretimi yapan Ayhan Hannas adlı esnaf, Covid-19'dan kötü etkilendiklerini buna bağlı olarak işlerinin yarım kaldığını söyledi. Zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreci atlatabilmelerinin zor olacağını belirten konfeksiyon işletmecisi Kemal Binatlılı ise kapanmanın kendisi ve ailesine vakit ayrılması bakımından iyi olduğunu fakat iki dükkanının da kira olması sebebiyle ekonomi açısından kötü etkilendiğini dile getirdi.

Bir başka mağaza sahibi Mehmet Yiğit de ekonomik olarak açılmanın kendileri için iyi olduğunu söyledi. Kapanmanın da ailesine vakit ayırmak için iyi bir süreç olduğunu fakat ekonomi olarak kötü etkilendiklerini ifade etti.

Ortak temenni salgının bitmesi

Gözlük mağazası işletmecisi Nazan Redif ise Covid-19 pandemisinin işlerini olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Güzelyurt Esnafının ortak dileği ise bu sürecin ve Covid-19'nun en kısa sürede bitmesi ve her şeyin yoluna girmesi oldu. (DHA)