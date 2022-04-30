KKTC’de koalisyon bozuldu: Üç partiden ikisi güvenoyu vermeme kararı aldı

KKTC'de bugün yeni hükümetin güven oylaması yapılacaktı. Ancak koalisyonu oluşturan üç partinin ikisi koalisyondan çekildiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinde yer alan YDP ile DP, hükümete güvenoyu vermeme kararı aldı. YDP ve DP, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında 25 Nisan'da kurulan UBP-DP-YDP hükümeti için Cumhuriyet Meclisi'nde yapılacak güvenoylamasına katılmayacak.