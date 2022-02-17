KKTC'de, Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında zanlının tutukluluk süresi uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında bir zanlının tutukluluk süresinin 7 gün uzatılmasına karar verildi.

Falyalı cinayetinin zanlısı Ö.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının tutukluluk süresi, çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi'nde 7 gün daha uzatıldı.

Mahkemede Polis Müfettişi, olayla ilgili bilgi vererek süreci aktardı. Müfettiş, Ö.T'nin cinayetin işlendiği sırada olay yerinde olduğuna ve olayla birebir bağlantısı bulunduğuna dair kanıtlar elde ettiklerini söyledi.

Avukatının talebi üzerine, Ö.T'nin devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde de karar alındı.

Müfettiş, konuyla ilgili yürütülen soruşturmada, M.S. isimli bir diğer şahsın, olay yerinden kaçtıktan sonra araç değiştirerek, GPS'i bulunan kiralık bir araçla Ercan Havaalanı'na gittiğini, şahsa ait mont ve ayakkabıların ise GPS aracılığıyla bulunduğunu kaydetti.

Yeni bulgular elde edeceklerine inandıklarını vurgulayan Müfettiş, olayda kullanılan 4 araç bulduklarını, 2 araç daha olduğuna inandıklarını belirtti. Müfettiş, aranan 2 şahıs daha olduğunu da söyledi.

Müfettiş, Türkiye'de de olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve ilgili mercilerle istişare içinde olduklarını aktardı.

Falyalı'nın yakın korumaları Merkezi Cezaevi'ne gönderildi

Daha sonra Halil Falyalı'nın yakın korumaları olarak bilinen T.G. ve H.I. da bugün mahkemeye çıkarıldı.

T.G. ve H.I. 20 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi'ne gönderildi.

Polis Çavuşu, zanlıların olay gecesi kanunsuz olarak tasarruflarında tabanca ve mermi bulundurarak, havaya ateş açtıklarına işaret ederek, zanlıların suçlarını kabul ettiğini aktardı.

Falyalı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlılar V.S. ve M.Ç'nin tutukluluk süreleri, çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesi'nde 8'er gün uzatılmıştı.

Cinayetin ardından tutuklananlardan Y.G. ise olayla bağlantısı bulunmadığı tespit edilerek, 15 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.

Ne olmuştu?

8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında KKTC'de tutuklamalar, Türkiye'de ise gözaltılar olmuştu. Bu şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Falyalı'nın cenazesi ise 10 Şubat'ta İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyünde toprağa verilmişti.