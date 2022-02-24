KKTC'de, Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında 3 zanlının tutukluluk süreleri uzatıldı

Halil Falyalı cinayeti zanlıları Ö.T, V.S. ve M.Ç. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların tutukluluk süreleri, çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesinde 8'er gün daha uzatıldı.

Polis Müfettişi, mahkemede tüm zanlıların gönüllü ifade verdiğini belirterek ifadelerin teyit ve tekziplerinin devam ettiğini söyledi. Yeni emareler olduğunu ifade eden Müfettiş, bunların analiz için Türkiye'ye gönderileceğini, bu yönde gerekli girişimlerin yapıldığını kaydetti.

Yeni kayıtlara ulaşıldı

Müfettiş, cinayetle ilgili yeni araçlar tespit edildiğini, bunların bağlantılarının incelendiğini, GPS'i olanların detaylı soruşturmasının yapıldığını bildirdi.

Kamera incelemelerinin de devam ettiğini dile getiren Müfettiş, kayıtların ayrıntılı incelemesinde yeni bulgular tespit edildiğini, 10 yeni kamera kaydına daha ulaşıldığını kaydetti.

Müfettiş, aranan 2 kişi olduğunu, zanlılar ve maktullerin telefon incelemesinin de devam ettiğini söyledi.

Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.