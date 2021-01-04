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Koronavirüs

KKTC'de Covid-19 aşılaması 15 Ocak'ta başlayacak

KKTC'de Çinli şirket Sinovac'ın aşısı uygulanacak

04 Ocak 2021 13:14

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, devlet televizyonu BRT'ye yaptığı açıklamada, Koronavirüs'e  karşı aşılama kampanyasının 15 Ocak’ta başlayacağını açıkladı. Pilli, Çin aşısı Sinovac'ın ilk olarak sağlık çalışanları ile öncelikli yaş gruplarına yapılacağını söyledi. Şu an için tamamen kapanmanın söz konusu olmadığını vurgulayan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun bugün toplantı yapacağını ve kısmi sokağa çıkma yasağının netleşeceğini belirtti.

Pilli, son 24 saatte bin 540 test yapıldığını, 18'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını ve 14 kişinin taburcu edildiğini ifade etti.

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