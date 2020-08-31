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KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle 'dışarıda çalışma' yasağı getirildi

31 Ağustos 2020 21:36

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşırı sıcaklar nedeniyle 5 Eylül Cumartesi gününe kadar 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı getirildi.

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