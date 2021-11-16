"KKTC'de 15 Kasım töreninde barış işareti yapan vatandaşı polis sorguladı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünün kutlandığı 15 Kasım törenlerinde "barış işareti" yapan bir kişinin polis tarafından sorgulandığı iddia edildi.

Avukat Ongun Talat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir vatandaşın kendisini aradığını ve 15 Kasım törenleri esnasında ‘barış işareti’ yaptığı için polis tarafından sorgulandığını söylediğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu kişiden şikayetçi olduğunu ve sorgulamanın bu yüzden yapıldığını iddia eden Talat, “bu ülkede demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Aksi yönde attığınız her adımda karşınızda bizi bulacaksınız” ifadelerini kullandı.

KKTC gazetesi Yenidüzen, konuyla ilgili bilgi almak için Polis Genel Müdürlüğü’nü aradıklarını, ancak yetkililere ulaşamadıklarını belirtti.