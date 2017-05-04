KKTC Cumhurbaşkanı: Umarım bu önümüzdeki fırsat da yitirilmez

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile devam eden müzakerelere ilişkin, "Umarım bu önümüzdeki fırsat da yitirilmez." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul ziyareti kapsamında İstanbul Üniversitesinde "Kıbrıs Sorunu" konulu konferans verdi.

Akıncı, yaptığı konuşmada, Kıbrıs müzakereleri ile ilgili olarak, işlerinin kolay olmadığını kaydederek, "50 yıldır bu nedenle bu iş bir yere varamadı. Umarım bu önümüzdeki fırsat da yitirilmez, önümüzdeki aylarda bu çalışmaları olumlu şekilde değiştirmek için elimden geleni yapacağım ama bunun için Güney'de bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunun altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tek kabul edilebilir model olarak federasyon modelini konuştuklarını dile getiren Akıncı, ancak yetki paylaşımı ve diğer paylaşımların dengesini bulmanın, iki tarafın da mutlu olacağı bir paydada buluşmanın son derece zor olduğunu ifade etti.

"Sondajlar başlarsa yeni gerginlikler söz konusu olacak"

Akıncı, "Çözüm için 2016 yılının sonunu hedef olarak göstermiştim, 'çözüm için 2016 şansını yitirmeyelim' demiştim. Doğu Akdeniz'de sondajlar başlarsa, yeni gerginlikler söz konusu olacak. Doğu Akdeniz vizyonu olarak çok net şunu değerlendiriyorum; enerji olayı Doğu Akdeniz açısından istikrar unsuru olarak kullanılması gereken, belki de Ortadoğu'nun makus talihini de değiştirmeye yarayacak bir örnek yaratma fırsatını içinde barındıran olgudur." şeklinde konuştu.