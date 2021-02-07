KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var, federasyon gerçekçi değil

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var, federasyon gerçekçi değil" yorumunu yaptı.

Tatar, BM öncülüğünde mart ayında düzenlenmesi planlanan garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu beş artı bir gayri resmi konferansı öncesinde, bir grup gazeteciyle video konferans yöntemiyle buluştu.

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'ın haberine göre, Tatar, federasyon önerisinin bir tuzak olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin Türkiye’nin buradan ayrılmasına gücü yetmez” diyen Tatar, “Türkiye buradan çekilirse bunların ne yapacağı belli olmaz. Türk ordusu burada barışı koruyor” açıklamasını yaptı.

Tatar, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var, federasyon gerçekçi değil. Anlaşma olmazsa KKTC yoluna devam eder" diye konuştu. Yeni ABD yönetiminin Doğu Akdeniz Gaz Forumu üyeliğine başvurusunu da değerlendiren Tatar, “Sıkıntımız var. Biden’in pozisyonu belli. Ancak iş ciddiye binince, umarım gerçekçi olurlar. Çünkü onların da menfaatleri var. Sohbetlerde ABD’li bürokratlar da bize hak veriyor. Bize hak vermeleri, Türkiye ABD ilişkileri açısından da önemli. Sağduyulu olmalarını umut ediyoruz” ifadesini kullandı.