KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Financial Times'a 'iki devletli çözüm' açıklaması: Karma bir evlilik için bastıran girişimler başarısız olacaktır

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Financial Times gazetesine iki devletli çözümden geri adım atmayacaklarını söyleyerek "Karma bir evlilik için bastıran herhangi bir girişim başarısız olacaktır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile BM Genel Kurulu'nda gelecek ay yapması beklenen görüşme öncesi Financial Times'a konuştu.

Tatar, iki devlet vizyonundan vazgeçmeyeceklerini söyleyerek "Dünyanın iki farklı devlet olduğunu tanımasının zamanı geldi ve karma bir evlilik için bastıracak her türlü girişim başarısız olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Farklı bir ırkız"

Tatar, "Onlar Rum, onlar Hıristiyan. Biz farklı bir ırkız. Biz Türkçe konuşuyoruz, dinimiz İslam, anavatanımız Türkiye" dedi.

Resmi müzakerelerle ilgili görüşünü dile getiren Tatar, "Kapıyı kapatacağımızı söylemiyorum. Ben, iki egemen devlet üzerinden yapılan adil bir anlaşmayı müzakere için buradayım" dedi.

"Sadece Türkiye’nin desteğiyle bir gün bizi devlet olarak tanıyabilirler"

Financial Times, geçen yıl Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle çıkan gerilimini hatırlattı. Tatar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin olası doğalgaz gelirlerini KKTC ile paylaşma taahhüdüne "güvenmediğini" söyledi.

Tatar'ın Ankara'yla enerji anlaşmalarının Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerine devam edebilmesi anlamına geldiğini söylemesi üzerine haberde, "Bu, AB'nin aralık ayında Türkiye'ye yönelik yaptırım tartışmasını yeniden alevlendirebilir" ifadeleri yer aldı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC'ye külliye sözü vermesi ile ilgili de, “Türkiye ile entegrasyonun daha çok olması normal. Çünkü uluslararası topluluktan beklediğimiz dostluğu veya adaleti alamıyoruz. Sadece Türkiye’nin desteğiyle bir gün bizi devlet olarak tanıyabilirler” yorumunu yaptı.