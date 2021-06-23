"KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşecek"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 25 Haziran Cuma günü Brüksel'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceği belirtildi.

Kıbrıs Postası'nın Cumhurbaşkanlığı'na yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, görüşmenin saati henüz netleşmezken, Cumhurbaşkanı Perşembe gecesi adadan ayrılacak.

dün Genel Sekreterin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı görüşmeden sonra basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres'in Anastasiadis ile Cuma günü yapacağı görüşmesine atıfta bulunmuş, mütekabiliyet gereği Genel Sekreterin kendisiyle de görüşmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre dün gün boyu süren temas trafiğinin ardından Genel Sekreterin, Cumhurbaşkanı Tatar'a randevu verdiği belirtildi.