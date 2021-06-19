KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim için federasyon defteri kapanmıştır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizler için artık federasyon defteri kapanmıştır" dedi ve Kıbrıs sorununda sadece iki devletli çözümü kabul edeceklerini ifade etti.

Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’nun ikinci gününde, Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Jean-Paul Carteron’un moderatörlüğünde konuşma yaptı.

Jean-Paul Carteron, "Kıbrıs 1970’li yıllara kadar bağımsız bir devlet iken bu dönemde Yunanistan’daki generallerin diktatör rejiminin bir Kıbrıs işgal planını ortaya koyduklarını" söyleyerek, “Kıbrıs’ı ilhak etmek istediler Yunanistan’a. Tabi ki diktatör müdahalenin olmasını Türkiye kabul etmedi. Bu sebeple Türkiye’den silahlı kuvvetleri Kıbrıs’a geldi ve Yunanistan’ın işgal etmesini engellemek için geldiler. Bunu her zaman dile getiriyorum. Türk ordusunun işgalci bir ordu olduğu belirtiliyor, oysaki Türk ordusu Yunanistan’ın işgalci ordusuna karşı çıkmak için geldi. Uluslararası topluluk ve BM, çeşitli süreçlerde bu iki topluluğu birleştirmeye çaba gösteriyor. Artık reel politikalar yapılması gerekiyor” dedi.

"Kıbrıs konusunun tam ne olduğunu çoğu kişinin bilmediğini" ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Avrupalıların da tek taraflı düşündüğünü, sadece Kıbrıslı Rumları dinlediklerini ama Kıbrıslı Türklerin de adanın oluşumunda rol almış bir topluluk olduğunu" dile getirdi.

"Dünyanın 5’ten büyük olduğunu" söyleyen Tatar, “Afrika cumhurbaşkanının aşıyla ilgili söylediklerini duydum. Bütün dünyada baskın bir konu ve her şeyin ne kadar adil olmayan bir durum olduğunu görüyoruz dünyada. Biz de Kıbrıs olarak adil olmayan yaklaşımlarla karşı karşıyayız. 1571 yılında Osmanlı, Kıbrıs adasını fethetti ve geçmişi o zamana kadar gidiyor. 350 yıldan beri biz adadayız ve tabi ki Osmanlı’nın torunlarıyız. O zamanlar Kıbrıs’a gidilmiş, daha sonra İngiltere adayı kiraladığında, Osmanlı’nın Ruslarla sorunu vardı. Adadan çekilirken Osmanlı’ya bırakacaklarını söylediler ama bunu yapmadılar” diye konuştu.

Bundan sonrası için iki toplumlu ve iki federal bir çözüme sıcak bakılmadığını dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

“Çünkü Kıbrıslı Rumların AB’ye alınmasıyla birlikte Kıbrıslı Türklerle bir uzlaşma niyetleri yok. Biz Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu egemenlik ve uluslararası alanda Kıbrıslı Rumlarla eşit muamele görmek istiyoruz ve onlarla eşit şekilde muamele görmediğimiz sürece resmi görüşmelere de başlayamayacağız. Egemenliğimizi tanımadıkları sürece resmi görüşmelere başlamanın bir anlamı yok, çünkü bunlar 50 yıldır bir işe yaramadı. 1963’ten beri 60 yıla sahip bir devletiz. Kendi kendimize karar verme yetkimiz, hakkımız var. Eğer bu hakkımız tanınırsa, iç ve bölgesel sorunlar için konuşabiliriz. Artık sempati duymak yeterli değil. Herkesle konuştuğumda sempati gösteriyor ama anlaşma istiyorsanız her iki tarafın da bazı şeylere rıza göstermesi gerekiyor.”