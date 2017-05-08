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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Mehter Marşı değil, barış türküleri istiyoruz

"Bunu da ancak birbirimizin haklarına saygı duyarak elde edebiliriz"

08 Mayıs 2017 14:50

Kuzey Kıbrıs Türkiye  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Barbaros gemisinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin "Bu sularda ne arıyorsunuz" sözlerine Mehter Marşı ile cevap  vermesine ilişkin "Mehter marşı değil barış türküleri istiyoruz" yorumunda bulundu.

Akıncı, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) bünyesinde bulunan Hükümet Liderlik Okulu (HLO) tarafından düzenlenen Global Liderlik Forumu'na katıldı. Buradaki konuşmasında Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ilgili yaşanan sorunlarla ligili olarak şunları söyledi:

"Türkiye hem kendi hakları hem de Kıbrıslı Türklerin hakları bakımından iki yıl önce, araştırmalar yapmak üzere Barbaros gemisini Doğu Akdeniz sınırına göndermişti .Bu gemi birkaç gündür yine Doğu Akdeniz'de görev yapıyor. Dün bir hadise olmuş ve Rumlar 'Bu sularda ne arıyorsunuz?' diye mesaj göndermişler. Barbaros gemisi de onlara Mehter Marşı'yla cevap vermiş. Biz tabii ki böyle bir şey yerine, barış şarkıları söylenmesini arzu ediyoruz . Bunu da ancak birbirimizin haklarına saygı duyarak elde edebiliriz."

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