KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan pasaport tepkisi: Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da aralarında bulunan 14 Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmesinin ardından Tatar, “Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır” dedi.
Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kapalı Maraş’ın açılması sonrası bazı Kıbrıslı Türk siyasilerin pasaportlarının iptal edileceğini duyurmuştu. Rum Kurulu, bugünkü yaptığı toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da aralarında bulunan 14 Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmişti.
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"Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum"
GKRY’nin aldığı pasaport kararının ardından Tatar, GKRY’ye tepki göstererek, “Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum. Bu bir çağdışılıktır, bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki bir zemini yoktur. Vatandaşlar arasında böyle bir ayrım yapmak kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.
“Karar beni bağlamıyor"
Tatar, “Bizim mücadelemizi, bambaşka yerlere çekerek, ‘Pasaportları iptal ederiz’ şeklinde açıklamaları kınıyorum, reddediyorum” ifadelerini kullanarak, “Bu bireysel bir mesele değildir. Şahsen ben yıllardır bu pasaportu kullanmadım, karar beni bağlamıyor. Ancak bu halkımızı toplumumuzu ilgilendiren bir meseledir. Bizim halkımız şimdiye kadar bu pasaportları aldıysa, içinde bulunduğu koşullardandır. Karşı karşıya kaldığımız haksızlıklardan dolayı seyahat, burs gibi nedenlerden almıştır” dedi.
Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki halkın ortak bir cumhuriyeti olduğunu, pasaportun anlaşmadan dolayı doğan haktan alındığını hatırlatarak, bu hakka saygı duyulmasını talep etti.
"Rum tarafının işine gelmedi"
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bugün bir Helen, bir Rum Cumhuriyeti olarak muamele gördüğünü belirten Tatar, “Biz birtakım siyasi kararlarla, bir görüş, bir duruş, yeni bir vizyon ve siyaset ortaya koyduğumuz için Rum tarafının bu işine gelmedi. Ancak, söylediklerinizi, eylemlerinizi beğenmezsem pasaportu iptal ederim tavrı dünyanın hiçbir yerinde tasvip edilemeyecek bir davranıştır” ifadelerini kullandı.
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Ne olmuştu?
Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesi Kapalı Maraş'ın bazı bölümleri, 46 yıllık aradan sonra ilk kez geçen yıl Ekim ayında yeniden ziyaretlere açılmıştı.
Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği harekattan bu yana kapalı bulunan ve "Hayalet Şehir" olarak anılan Kapalı Maraş, öncesinde Ada'nın en önemli turizm ve eğlence merkeziydi. 1974'te Türk askerlerinin ilerleyişi sırasında Maraş'ta yaşayan 15 bin Rum evlerini terk etmiş, bölge dikenli tellerle çevrilerek askeri bölge ilan edilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayındaki Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında Maraş bölgesinin yüzde 3,5'inin açılacağını bildirmiş, ardından Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar açılımda ikinci aşamaya geçildiğini açıklamıştı.
Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Kapalı Maraş'ın açılmasına sert tepki göstermişti. Rumların kontrolündeki AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Maraş'ın açılmasının BM kararlarını ihlâl edeceğine ve barış sürecini baltalayacağına işaret ederek BM ve AB nezdinde resmi protesto notası vermişti.