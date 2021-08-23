Güney Kıbrıs Türk siyasetçilerin AB pasaportlarını iptal etti

Güney Kıbrıs, Kapalı Maraş'ın açılmasına misilleme olarak Kuzey Kıbrıs yönetimindeki siyasetçilerin AB pasaportlarını iptal etti. Listede Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bulunduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs, Kapalı Maraş'ın açılması sürecinde etkin olan Türk siyasetçilere Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edilmesi ile karşılık verdi. Güney Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs yönetimindeki aralarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bulunduğu tüm siyasetçilerin pasaportlarını iptal ettiği bildirildi. AB üyesi Kıbrıs'ın hükümet sözcüsü Marios Pelekanos, bu adımı "Eylemleriyle Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü baltalıyorlar" sözleriyle gerekçelendirdi.

Pelekanos, "Kıbrıs 'sözde kabinede' yer alan veya Maraş'ın yeniden açılmasına dahil olan kişilerin pasaportlarını iptal edebilir, pasaportları yenilemeyi veya bu kişilere pasaport vermeyi reddedebilir" diye konuştu.

Güney Kıbrıs hükümeti, Türkiye'nin Kıbrıs harekâtını düzenlediği 1974 yılından bu yana yaklaşık 100 bin Kıbrıslı Türkün, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki çok sayıdaki ülkeye serbest dolaşım hakkı da sağlayan Güney Kıbrıs pasaportu aldığını açıkladı.