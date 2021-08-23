Güney Kıbrıs Türk siyasetçilerin AB pasaportlarını iptal etti

Ne olmuştu?
Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesi Kapalı Maraş'ın bazı bölümleri, 46 yıllık aradan sonra ilk kez geçen yıl Ekim ayında yeniden ziyaretlere açılmıştı.
Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği harekattan bu yana kapalı bulunan ve "Hayalet Şehir" olarak anılan Kapalı Maraş, öncesinde Ada'nın en önemli turizm ve eğlence merkeziydi. 1974'te Türk askerlerinin ilerleyişi sırasında Maraş'ta yaşayan 15 bin Rum evlerini terk etmiş, bölge dikenli tellerle çevrilerek askeri bölge ilan edilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayındaki Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında Maraş bölgesinin yüzde 3,5'inin açılacağını bildirmiş, ardından Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar açılımda ikinci aşamaya geçildiğini açıklamıştı.
Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Kapalı Maraş'ın açılmasına sert tepki göstermişti. Rumların kontrolündeki AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Maraş'ın açılmasının BM kararlarını ihlâl edeceğine ve barış sürecini baltalayacağına işaret ederek BM ve AB nezdinde resmi protesto notası vermişti.
dpa,Reuters/BÖ,TY
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