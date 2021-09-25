KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: BM toplantısında egemen eşitliğimizi talep edeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adayı paylaştıkları Kıbrıs Cumhuriyeti ile gerçekleştirilecek gayriresmî Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında, egemen eşitlik taleplerini ileteceklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Tatar, 27 Eylül'de ABD'nin New York'ta bulunan BM Genel Merkezi'nde olan Kıbrıs konulu gayriresmî toplantıya dair açıklamalarda bulundu. Tatar, toplantıya ilişkin olarak, "Fikrimi ve görüşümü ifade edebilmeyi umuyorum. Benim görüşüm; egemen eşitliğimizi talep edeceğiz. Sizin deyiminizle Kıbrıslı Rumlar, biz onların çoğunluk olduklarına inanmıyoruz, biz azınlık değiliz. Biz iki halktan biriyiz" ifadelerini kullandı.

Tatar, toplantıya Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, kendisi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs lideri, "Toplantılara varım... Toplantılar gerçekleştirmek istiyorum. Duygularımı, düşüncelerimi, halkımın beklentilerini ifade edebilmek istiyorum. İnsanlarla bir araya gelmek, tartışmak, onlara bakış açımızı anlatmak için buradayım" dedi.