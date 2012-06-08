KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun özel temsilcisi istifa etti

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay, yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü 'Özel Temsilcilik' görevinden istifa etti. Özersay, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na sundu.

Kudret Özersay, kişisel web sitesinden yayınladığı açıklamasında, yaklaşık iki yıl önce Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından verilen ve bu güne değin yerine getirdiği Özel Temsilcilik görevini bugün iade ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının siyasi aktörleriyle kurumlarının içinde bulunduğu durumun, herkesin sorumlu davranıp, bir şey yapmaya çalışmasını zorunlu kıldığını söyleyen Özersay, "Özel Temsilcilik görevinden bağımsız şekilde bir akademisyen olarak topluma yönelik sorumluluğum gereği bazı yeni insiyatif ve hareketlere modern demokrasilerde olduğu gibi çeşitli şekillerde katkı koyma hak ve ödevine sahip olduğumu düşünüyorum" dedi.

'Görüş ayrılığına düştük'

Cumhurbaşkanlığı kurumuna zarar verdiğini ya da kendisine verilen görevin olması gerektiği gibi yerine getirilmesine engel olduğunu düşünmediğini kaydeden Özersay, şöyle devam etti: "Herkesin rahatlıkla takip edebileceği şekilde şeffaf biçimde devam eden toparlanıyoruz hareketi gibi bir insiyatifte yer alıp alamayacağım konusunda son günlerde sayın cumhurbaşkanımızla görüş ayrılığına düştüğümüz bilinen bir husustur. Gerek bu durum, gerekse bu görüş ayrılığı ertesinde görevimle ilgili olarak ortaya çıkan yeni şartlar ışığında değerlendirildiğinde, bana verilen bu görevi sürdürmemin doğru olmayacağı anlaşılmaktadır."

'Sıkıntı yaratmayacak'

Kudret Özersay, kapsamlı çözüm müzakerelerinin Rum tarafındaki siyasi ortam ve genel olarak sürecin kendi iç dinamiklerinden ötürü güven yaratıcı önlemlerin görüşüldüğü bir sürece dönüşmesi nedeniyle görevini iade edişinin, süreçte herhangi bir sıkıntı yaratmayacağının açık olduğunu belirtti.

Özersay, "Ancak yine de bu görevi üslenecek olanlara, devletin devamlılığı prensibi gereği, ihtiyaç duyulması halinde dışarıdan bir akademisyen olarak yardımcı olmaya hazır olduğumu kamuoyunun bilmesini isterim" dedi.

Kudret Özersay, şöyle devam etti: "2010 yılından bu yana sürdürmekte olduğum görevim sırasında Kıbrıs'ta haklarımızın korunacağı kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için elimden gelen çabayı ortaya koyduğuma inanıyorum. Makamlar, mevkiler geçicidir. Kalıcı olan verdiğiniz hizmettir. Geçen süre zarfında görevimi yerine getirmeme tüm enerjisi ve moral desteğiyle yardımcı olan ekibime teşekkürü bir borç bilirim."

İstifa Rum basınında

Güney Kıbrıs Rum kesiminde yayınlanan Politis Gazetesi 'Özersay Yüzünden Baskı. Londra Yerine Downer'la Görüşmek Üzere Brüksel'e Gidiyor' başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun, Özel Temsilcisi Kudret Özersay ve "Toparlanıyoruz" isimli harekete karışması konusunda çeşitli istikametlerin baskısı altında göründüğünü yazdı.

Gazete, 'toparlanıyoruz' hareketinden rahatsızlığını dile getiren Eroğlu'nun Özersay'ı bitirmekte kararlı olduğunu ancak müzakerelerdeki ve uluslararası unsurla temaslarındaki sağ kolunun işine son vermesinin olası etkilerini dikkate alarak bunu ertelediğini savundu.

Gazete Kıbrıs Türk çevrelerini kaynak göstererek; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş dönemi itibarıyle müzakere grubunda yer aldığı ve Kıbrıs sorununu çok iyi bildiği, Türk Dışişleri Bakanı ve AK Parti ile arasında iyi bir işbirliği olması nedeniyle Özersay'ın istifasını Türkiye'nin istemediğini ileri sürdü.