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Yaşam

KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu: Müzakere süreci başarısız oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, "Müzakere masasının yeniden şekillenmesi gerekir" şeklinde konuştu

06 Nisan 2012 18:57

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, adadaki müzakere sürecinin başarısız olduğunu söyledi. Eroğlu bu aşamadan sonra tek çözüm yolunun çok taraflı konferans olduğunu belirtti.

 
Kapalı Maraş bölgesinin KKTC'nin kontrolünde olduğunu hatırlatan Eroğlu, Türk tarafının bu bölgeyle ilgili tek taraflı adım atma hakkı bulunduğunu söyledi.
 
NTV Kıbrıs temsilcisi Selim Sayarı'nın sorularını yanıtlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs'ta tek çözüm şansının çok taraflı konferans olduğunu, aksi halde müzakere parametrelerinin değişmesi gerekeceğini söyledi.
 
Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la yaklaşık 2 yıldır müzakereleri sürdürdüklerini hatırlatan Eroğlu, "Ancak müzakereler başarıya ulaşamadı" dedi.
 
Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstleneceği 1 Temmuz'dan sonra müzakerelerin devam ettirilemeyeceğini ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, çözüm parametrelerinin değişebileceğinin de işaretini verdi.

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