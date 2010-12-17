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KKTC CUMHURBAŞKANI EROĞLU ANJİYO OLDU LEFKOŞA (A.A)

17 Aralık 2010 20:13

-KKTC CUMHURBAŞKANI EROĞLU ANJİYO OLDU LEFKOŞA (A.A) - 17.12.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bugün Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyo oldu. Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Göktürk Ötüken'den aldığı bilgiye göre, rutin kontrollerini yaptırmak üzere bugün YDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden Eroğlu'na anjiyo yapıldı. Ötüken, endişe edilecek bir durum olmadığını, Eroğlu'nun sağlık durumun çok iyi olduğunu ve şu anda dinlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun geceyi hastanede geçireceği belirtildi.

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