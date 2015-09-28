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Kıbrıs'ta moda barışı: KKTC Cumhurbaşkanı'nın kızı Rum dergisine kapak oldu

Zerrin Akıncı, Must dergisine moda dünyasına nasıl adım attığını da anlattı

28 Eylül 2015 15:35

KKTC'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın stilist kızı Zerrin Akıncı, Rum kesiminin ünlü moda dergisi Must’ın Ekim sayısına kapak oldu.

Genç modacı Zerrin Akıncı, dergiye verdiği röportajda; hayallerini ve uluslararası moda dünyasına nasıl adım attığını da anlattı.

 

Zerrin Akıncı kimdir?

 

KKTC’de Nisan ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mustafa Akıncı’nın 3 kızından en küçüğü olan Zerrin Akıncı, KKTC’de halkla ilişkiler lisans eğitiminden sonra önce İngiltere’de Greenwich Üniversitesi’nde pazarlama okudu. Ardından ABD’nin Las Vegas kentindeki Nevada Üniversitesi’nde stililistlik eğitimi alan Zerrin Akıncı bu üniversiteden ‘Fashion Art’ ödülüyle mezun oldu. Mustafa Akıncı’nın başarılı kızı,1999′da New York’ta düzenlediği ilk defilesinde de moda ikonu ödülü kazandı.

 

Babasının seçim kampanyasında da çalıştı

 

Zerrin Akıncı babası Mustafa Akıncı’nın Nisan ayındaki seçim kampanyasında da aktif olarak yer aldı. Miting ve seçim gezileri başta olmak üzere babası Mustafa Akıncı’nın yanından hiç ayrılmayan Zerrin Akıncı’nın özellikle adadaki gençlerin oylarını Akıncı’ya yönlendirmesinde etkili olduğu biliniyor.

 

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