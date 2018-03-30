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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Güney Kıbrıs'ta Türklere şiddete tepki

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs'ta, Türklere yönelik şiddet olaylarına ilişkin "Rumlar da bu gidişin nereye gittiğini görmeli" dedi

30 Mart 2018 18:29

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs\'ta, Türklere yönelik şiddet olaylarına ilişkin \"Rumlar da bu gidişin nereye gittiğini görmeli\" dedi. 
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası\'nda açıklamalarda bulundu. Güney Kıbrıs\'ta Türklere yönelik şiddet olaylarından kaygı duyduğunu dile getiren Akıncı, bir Rum okulunda \"Kıbrıslı Türk malı\" denilerek, mozaiklerin sökülmesine de tepki gösterdi. Akıncı, \"Bunun yapılabilecek bir izahı gerçekten yoktur. Geçen yıl da Kuzey\'den patates alan bir tüccar neredeyse linç ediliyordu. İş yeri sarıldı, tehdit edildi. İş yeri yakılmak istendi. Önceki gün açık pazarda sepet satan bir Kıbrıslı Türk seyyar satıcı tartaklandı, dövüldü\" diye konuştu.
\'KUZEY\'E GELMİYORLAR\'
Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris’in \'faşist ve ırkçı\' parti olarak bilinen ELAM\'ı ziyaret etmesini de eleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları söyledi. 
\"Nikos Anastasiadis\'in yeni eğitim bakanı, ELAM\'a gitti. ELAM gibi faşist bir örgüte dayanışma belirtti. ELAM ile aynı değer yargılarını paylaştığını söyledi. Rum çocuklar, Rum öğretmenler Kuzey\'e gelmekten bile çekiniyor. Rum eğitim bakanı, onları bırakmıyor. Eğer bizim okullara gelirlerse ziyaret yaparlarsa bizim okulları tanımış olurlarmış. Bu zihniyet değişmediği sürece gelecek adına iyi bir şeyler söyleyemiyorum.\" 

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