KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: “Kendi ayağımıza kurşun sıkmaktan farksız”

Ali Ruhluel/Lefkoşa, 4 Ekim, (DHA)- KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, ülkede yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitler için çeşitli tüketim malzemelerinin gümrüğe tabi tutulması kararını, Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kendi ayağımıza kurşun sıkmaktan farksız” sözleriyle değerlendirdi. Karar Birleşmiş Milletler ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından da tepkiyle karşılandı.

KKTC Dışişleri ve Hükümetinin 1 Ekim itibariyle yürürlüğe koyduğu BM aracılığı ile KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere çeşitli tüketim malzemelerinin gümrüğe tabi tutulması kararının ardından ilk tüketim ürünleri bugün Ledra Palace’tan geçirilmeye başlandı. BM yetkilileri basın açıklaması yaparak sadece ilaç yardımı yapıldığını, KKTC yetkililerinin aldığı kararın “talihsizlik” olduğunu ifade etti.

“İlaç ve tıbbi malzemeler uygulamadan muaf tutuluyor”

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Karpaz\'da yaşayan Kıbrıslı Rumlara tıbbi malzeme taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü konvoyunun bugün sorunsuz bir şekilde KKTC\'ye geçiş yaptığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, hükümetin kararının ilaç ve tıbbi malzemeler için geçerli olmadığını hatırlattı ayrıca BM\'nin \"Kıbrıs Türk tarafının tek yanlı bir kararla vergi kararı almasından üzüntü duyduğu\" yönündeki açıklamasının talihsizlik olduğunu kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, “Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun tavırlarının tamiri zor yaralar açmaya devam ettiğini” söyledi. Vergi kararının ertelenmesi ve konunun Cumhurbaşkanlığı’yla ortak toplantıda değerlendirilmesi talebinin dikkate alınmadığını açıklayan ve bunu eleştiren Akıncı, “Bu tür kararlar kendi ayağımıza kurşun sıkmaktan farksızdır” dedi. Kıbrıs’ta müzakereler başarısızlıkla sonuçlansa da çözüm ihtiyacının devam ettiğine işaret eden Akıncı, “2003’te iki taraf arasında geçişler kolaylaştırıldıktan sonra, 1975’teki koşulların artık var olmadığı bir gerçek olmakla birlikte, yapacak başka iş kalmamış gibi, gönderilen gıda ürünlerinden vergi talep etmek, ortamı daha da kötüleştirmekten başka bir işe hizmet etmeyecektir” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin aldığı bir kararla, yıllardır sürmekte olan bir uygulamayı bugün sonlandırdığını öğrendiklerini belirterek, BM araçlarıyla KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitler’e ulaştırılan ihtiyaç maddelerinden gümrük vergisi alınmasını öngören bu kararın ertelenmesi ve Cumhurbaşkanlığı ile ortak bir toplantıda konunun değerlendirilmesi talebinin dikkate alınmadığını bildirdi. “Maalesef bu konuda Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ile yaptığım görüşmeler olumlu bir sonuç yaratmamıştır” diyen Akıncı, bazı konulara dikkat çekmek istediğini belirterek görüşlerini 6 maddede sıraladı.

“Alınan karara ilişkin şikayet ve girişimde bulunacağız”

Rum yönetimi başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Yönetimi’nin, KKTC’de yaşayan Rumlara yönelik malzemeler nakledilmesi konusunda alınan karara ilişkin şikayet ve girişimde bulunacağını açıkladı. Anastasiadis, Rumlara gönderilen malzemelere yönelik KKTC’de yapılan düzenlemeye ilişkin “yasaklama” ifadesini kullandığı açıklamasında, buna tepki olarak şikâyetlerde ve diğer girişimlerde bulunacağını, gerekirse tedbirler de alınacağını söyledi.

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BM araçlarının ledra palace sınır kapısına gelişleri