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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, hastanede tedavi altına alındı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı

08 Aralık 2018 15:57

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 

DHA’ya Akıncı’nın durumu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Cumhurbaşkanının şikâyeti üzerine cerrahi bir müdahale yapıldı. Sayın Akıncı’nın durumu şu anda iyi. Yarın taburcu olmasını bekliyoruz” dedi. 

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hakkı Serhat Tulay da; yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bu sabah kolonoskopi, polipektomi ve hemoroidektomi işlemleri uygulandığını söyledi.

 

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