KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM yetkilisi Luke ile görüştü

SEFA KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri’nin geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tarafların bir araya gelebilmesi için (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşme gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Sayın Jane Holl Lute, Ada\'da iki liderin bir araya gelebilmesi için diplomasi başlattı. Lute, bu amaçla bugün iki liderle görüştürme gerçekleştirdi. Önce Rum lider Anastasiadis ile öğleden sonra da KKTC Lideri Akıncı ile görüşen Lute, Kıbrıs konusunda iki lideri tekrör bir masada oturtabilmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bir açıklama yaptı. Burcu, 2.5 saat süren görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Akıncı\'nın \'Kıbrıs sorununun çözümü konusunda açık uçlu süreçler olamayacağı\' konusundaki kararlılığını ifade ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

\"Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile 2.5 saat süren yararlı bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanımız, görüşmede Genel Sekreter’in de önceden raporunda belirttiği gibi açık uçlu süreçler olamayacağını ve sonuç alıcı bir süreç için izlenmesi gereken prosedürü Sayın Lute’a aktardı. Cumhurbaşkanımız ayrıca bulunacak olası bir çözümde siyasi eşitliğin ve kararlara etkin katılımın önemini Sayın Lute’a bir kez daha ifade etti.\"

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