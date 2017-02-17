KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı anlattı: Rum liderin müzakere masasını terk ettiği görüşmede neler yaşandı?

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum liderin müzakere masasını terk etmesiyle ilgili detayları anlattı. Akıncı, "Anastasiadis, Rum meclisinin 'Enosis referandumunun (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması) Rum okullarında kutlanması' kararının yanlış bir karar olduğunu söyledi. Bu düşüncesini sadece kapalı kapılar arkasında değil, toplumuna da söylemeli ve gereğini yapmalı" dedi.

AA'nın haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Cumhurbaşkanı Akıncı kabulde yaptığı konuşmada, Perşembe günkü görüşmede taraflar konuştuktan sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin Rum meclisinin "Enosis referandumunun (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması) Rum okullarında kutlanması" yönünde aldığı kararın Kıbrıslı Türkler arasında haklı bir kaygı oluşturduğunu ve bu kaygının bertaraf edilmesi için bir şeylerin yapılması gerektiğini söylediğini aktardı. Akıncı, bu sırada Rum lider Anastasiadis'in, Eide'nin sözünü kesip, "Benim artık söyleyecek bir şeyim yok" diye bağırdığını ve kapıyı arkasından sert bir şekilde vurup çıktığını anlattı.

Rum liderin toplantıyı terk etmesi üzerine yapılacak bir şey kalmadığına işaret eden Akıncı, "Rum liderin kapıyı arkasından sert bir şekilde vurarak çıktığı o toplantının o hâlini gördükten sonra oradan ayrıldık" diye konuştu.

Rum lider Anastasiadis’in "ara verildiği sırada çıktığı"na yönelik iddialarına değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, "Şimdiye kadar hiçbir toplantıda böyle ara verilmedi. Rum lider sigara içmek istediğinde, sigara paketini gösterir ve ara veririz, biz de öyle çıkarız" ifadelerini kullandı.

"Eide’nin bu gerçeği neden sakladığını kendisine sormak gerekir"

Toplantının adabının bozulduğu noktayı Eide’nin açıklaması gerektiğini söyleyen Akıncı, Eide’nin bu gerçeği neden sakladığını kendisine sormak gerektiğini vurguladı.

Bir gazetecinin "Eide’nin Akıncı'nın toplantıdan çıktığına" ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Akıncı, şu yanıtı verdi:

"Toplantıda Eide’nin, ‘Bu soruna bir çare bulunması lâzım. Kıbrıslı Türklerin bu kararla ilgili algısını düzeltmemiz lâzım’ dediği esnada Rum lider, Eide’nin sözünü kesti. Ardından da kapıyı vurup çıktı gitti. Biz ne yapacaktık? Hiçbir şey olmamış gibi devam mı edelim? Bu toplantılara bir saygı temelinde yaklaşırız. O çerçevede hareket ederiz. Muhataplarımızın böyle davranması da şarttır. Kim çıktıydı, kim kaçtıydı noktasında tartışma çıkarıp asıl sorunu da kimse unutturmaya çalışmasın. Bütün bunlar neden yaşanıyor? Ortada 67 yıl sonra ve tam müzakerelerin en yoğun bir noktasında ELAM gibi bir partinin peşinden sürüklenip giderek bu şekildeki bir durumu yaratan biz mi olduk? Onun için bu konuda herkes elini vicdanına koyup değerlendirme yapsın ve bu adanın geleceği için samimiyetle çalışsın."

"Anastasi̇adi̇s düşüncesi̇ni̇ toplumuna söylemeli̇"

Gerçeğin sadece yarısının anlatılmasının doğru olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’ye Kıbrıs Türk tarafının beklentilerini ve Enosis kutlama kararının düzeltilmesi gerektiğini söylediklerini belirtti.

Anastasiadis’in toplantıda Rum meclisinin kararının yanlış bir karar olduğunu söylediğine işaret eden Akıncı, "Anastasiadis, bu düşüncesini sadece kapalı kapılar arkasında değil, toplumuna da söylemeli ve gereğini yapmalıdır." dedi.

Rum toplumunda da bu konuda doğru seslerin yükselmekte olduğunu gördüklerine dikkat çeken Akıncı, bu kararı düzeltebilecek bir zeminin mevcut olduğunu belirtti.

"Beklentimiz, sarsılan

güven ortamının tamir edilmesidir"

Akıncı, Eide’nin kendisiyle görüştükten sonra Anastasiadis'le de bir araya geldiğini ve ardından görüşmelerin Perşembe günü devam edeceğini açıkladığını dile getirerek, beklentilerinin bu olmadığını, beklentilerinin daha da sarsılan güven ortamının tamir edilmesi olduğunu vurguladı.

Bu şartlar altında müzakerelere devam etmenin zorluğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bizim bu ülkede en çok yapmamız gereken zaten az olan karşılıklı güveni yeniden tesis edecek adımlar atmaktır, kırıntısı bulunan güveni daha fazla berhava etmek değildir. Bu yapılanlar, ortamı daha da gerdi ve düzeltilmemesi halinde güven konusunda daha da kötüye gidilecek" diye konuştu.

"Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu

bir federal çözümden vazgeçmedik"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu bir federal çözümden yana olduklarını belirterek, bu yaşananlardan dolayı bu hedeften vazgeçmediklerinin altını çizdi.

Bir sonraki liderler görüşmesiyle ilgili bir soruya karşılık Cumhurbaşkanı Akıncı, "Perşembeye kadar önümüzde 1 haftaya yakın bir zaman var" diyerek atılacak adımları görüp değerlendireceklerini belirtti.

"Biz bu adada çözüm isteriz, barış isteriz. Gelecek kuşaklarımızın barış ve huzur içinde yaşamalarını isteriz" diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları söyledi:

"Bu hedefi ilk günden beri gerek bu tarafta gerekse diğer tarafta benimsemeyen çevreler de zil takıp oynamasınlar. Toplumlarımızın gelecek belirsizliğinden kurtarılmasını isteriz. Bu olaya bu kadar tepki duyuşumuz bundan dolayıdır. Yoksa biz çözüm hedefi olmayan insanlar olsaydık bu yaşananlardan üzüntü duymazdık. Belki de bundan sevinç duyardık. Ama öyle değil. Bundan kaygılıyız, üzüntülüyüz çünkü bu adanın, bu toplumların geleceğini düşünüyoruz. Onların barış kültürüyle yetişmesini istiyoruz. Bütün bu infialimiz ondan dolayıdır. Bu noktada Rum lidere de söyledim. Kendilerine bu konuda ilettiğim toplumsal bir mesajdır. Ben kişisel bir mesaj iletmiyorum. Ama sayın Rum lider bunu yapacağına önceden hazırlanmış 5 sayfalık bir metinle geldi ve bunları bize okudu."

Taraflar arasındaki Enosis krizi sürüyor. Perşembe günü Akıncı, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde Rum lider Anastasiadis'in büyük bir öfkeyle "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurarak çıktığını söylemişti.

Mustafa Akıncı, "Rum meclisinin Enosis'i okullarda okutma kararı iptal edilmelidir. Bu konuda Rum lider adım atmalıdır, çünkü bu kabul edilebilecek bir davranış değildir" demişti.

Kıbrıs Rum kesimin meclisi, Rum okullarında 1950 yılında alınan Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması) kararının kutlanması yönünde karar almıştı. Enosis, adada Rumların Türklere saldırılarını tetiklemiş ve çatışmalara sebep olmuştu.

Taraflar arasında 9 Ocak'tan bu yana çözüm müzakereleri yürütülüyordu.