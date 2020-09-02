KKTC Başbakanı Tatar: ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını kaldırması yanlış bir karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunun 33 yıl sonra kaldırılması kararına tepki göstererek, "Yanlış bir karardır" dedi. Tatar, "Herkes şunu bilsin ki Türkiye ve onun desteklediği KKTC asla haklarından vazgeçmeyecektir" dedi.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik uygulanan silah ambargosunun kaldırılması kararına KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan sonra Başbakan Ersin Tatar'dan da tepki geldi. Başbakan Tatar yaptığı açıklamada, "ABD’nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını 1 Ekim 2020’den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırması yanlış bir karardır. Bölgedeki Rum-Yunan tahriklerinin arttığı bir dönemde böyle bir karar alınması ABD gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi bir ülkeye yakışmamıştır. Bu kararın barışa değil, Rum tarafının uzlaşmazlığına katkı sağlayacağı açıktır" ifadelerini kullandı.

"ABD’yi kınıyor, derhal bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum" diyen Tatar, "Ancak herkes şunu bilsin ki Türkiye ve onun desteklediği KKTC asla haklarından vazgeçmeyecektir. Yapılması gereken gerginliği artırmak değil gerçekleri görerek barış yoluna gelmektir" dedi.

33 yıl sonra kalktı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaşadığı fikir ayrılığının ardından ABD'den silah ambargosunu kaldırma kararı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak ambargonun kaldırıldığını bildirdi. Bu görüşmenin ardından ise ambargonun kaldırılması ABD'li yetkililer tarafından kamuoyuna açıklandı.

ABD yetkililerin Yunan basınına, ambargonun kaldırılmasının Doğu Akdeniz’deki gündemden bağımsız olduğunu ifade ettiği de haberde yer aldı.

Haberin kamuoyuna açıklanmasının ardından bir tweet atan Rum lider Anastasiadis, ambargonun kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

TIKLAYIN - ABD, 33 yıl sonra Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırdı, Türkiye tepkili