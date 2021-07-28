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KKTC Başbakanı Saner: Manavgat’taki yangınla ilgili üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız

28 Temmuz 2021 18:39

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Manavgat'ta çıkan büyük yangın nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "KKTC hükümeti ve halkı olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner yaptığı açıklamada, Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan büyük yangın nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Manavgat’ta çıkan büyük orman yangını ve yangında bazı evlerle işyerlerinin büyük zarar görmesi bizleri derinden üzmüştür. KKTC hükümeti ve halkı olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Yangının bir an önce söndürülmesi yönünde temennide bulunan Saner, "Tüm kardeşlerimize en içten duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz" dedi.

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