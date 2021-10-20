KKTC Başbakanı Saner'den 'şantaj' açıklaması: Kurgulanan bir video ile itibar suikastı

KKTC Başbakanı Ersan Saner, KKTC'de kumarhane işleten ve bir darp olayı nedeniyle tutuklanan Halil Falyalı'nın elinde 'kaseti'nin olduğu ve kendisine şantaj yapıldığı iddialarına ilişkin, "Teknolojik olanaklardan yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum." dedi.

"Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur" diyen Saner, "Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastının hedefi oldum" ifadelerini kullandı.

"Seviyesiz bir tutum içine girileceğine ihtimal vermiyordum"

Saner, lideri olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 30-31 Ekim'deki kurultayı öncesinde hedef alındığını savunarak şöyle konuştu:

"Ne var ki, Genel Başkanlık yarışının son 10 gününe girilirken önce Güney Kıbrıs’tan satın alınan bir telefon numarasından şahıslara kurgulanmış bir video gönderildi. Öğleden sonra ise aynı video sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Aylardır birileri tarafından böyle bir şey yapılacağı kulaklara fısıldanıyor ancak ben bir makama erişmek uğruna bir insanın ailesini, çevresini, partisini böylesine rencide edecek kadar seviyesiz bir tutum içine girileceğine ihtimal vermiyordum."

TIKLAYIN - Sedat Peker'in 'basın sözcüsü' Emre Olur: Halil Falyalı'nın çektiği şantaj kasetleri elimizde

"Gereken cevap verilecek"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Saner şu ifadeleri kullandı:

"Birilerinin benim çok sevdiğim ülkeme, partime hizmet etmemin önüne siyasi mücadele ile değil çirkin saldırılarla geçmek istediği nettir. Tamamen bu amaçla düzenlenmiş bir komplo söz konusudur. Hatta yer altı dünyası ile işbirliği yapıldığına dair saptamalar vardır. Konu sadece ben değilim. Saldırıya uğrayan ben, ailem, partim ve siyaset kurumumuzdur. Dolayısı ile hukukçularımız, yol arkadaşlarım, partililerimizle birlikte durum değerlendirmesi yapmaya devam ediyoruz. Bu halk beni iyi tanır. Eğer ailem, partim ve ülkem söz konusu ise her türlü kararı tereddütsüz verebileceğimi iyi bilir. Halkımız ve UBP’ lilerin bu komployu benimsemesi mümkün değildir. Görülecektir ki siyasi ahlaksızlıktan medet umanlara gereken cevap verilecektir.”

Siyaseti bırakacağı iddia ediliyor

Saner'in yazılı açıklaması öncesinde siyaseti bırakma kararı aldığı iddia edilmişti. Kıbrıs gazetesi ilgili haberinde, "Başbakan Ersan Saner, dün akşam patlak veren video skandalının ardından, siyasetten çekilme kararı aldı. İstifa yazısı hazırlanan Ersan Saner’in bugün itibarı ile kurultaydan çekildiği, parti başkanlığından da istifa edeceği öğrenildi. Başbakanlıkta, hukuki sorun nedeniyle izne ayrılacak olan Saner’in yerine Nazım Çavuşoğlu veya Ünal Üstel’in vekalet edeceği konuşuluyor" ifadelerini kullanmıştı.

"Büyük baskı yapıldı"

Haberde, "genel başkanlık görevinden istifa etmesi, genel başkan adaylığından çekilmesi ve başbakanlık görevinden hukuken kriz yaşanmaması için izine ayrılması konusunda Ersan Saner’e büyük baskı yapıldı ve telkinde bulunuldu. Saner’e en yakın kişiler bile söz konusu video olayından sonra başkanlıkta ve genel başkan adaylığında ısrar etmesinin UBP’yi de yaralayacağı ve geri dönülmez tahribatlar yaratacağı üzerinde durdu" denilmişti

"Kıbrıslı Türk siyasetçilere baskı uygulama yolunu seçilebileceği ihtimali konuşuluyor"

Öte yandan KKTC'de, mafyatik oluşumlar içinde yer alan belirli aktörlerin Kıbrıslı Türk siyasetçilere baskı uygulama yolunu seçilebileceği ihtimali konuşuluyor. Kıbrıs Türk siyasetini hareketlendiren son gelişmeler, iş insanı Halil Falyalı ile beraber üç kişinin “soygun, zorla alıkoyma, tehdit ve ciddi darp” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılması ve tutuklanması sonrasında yaşandı. Falyalı hakkında eski bir çalışanının çalıştığı kumarhaneden para çaldığı suçlamasıyla, kumarhane çalışanları tarafından alı konulup darp edilmesi ve zorla vekalet imzalatılması iddialarıyla ilgili dava süreci başlamış durumda.