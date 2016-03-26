KKTC Başbakanı Ömer Kalyoncu hastaneye kaldırıldı

KKTC Başbakanı Ömer Kalyoncu, midesiyle ilgili şikayetinden dolayı Başkent Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Başbakan Kalyoncu, akşam saatlerinde Başbakanlık'taki ofisinde çalıştığı sırada midesiyle ilgili şikayetinden dolayı hastaneye kaldırıldı. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Ersan Berksel’den edinilin bilgiye göre, KKTC Başbakanı Ömer Kalyoncu’nun akşam saatlerinde mide şikayeti nedeni ile hastaneye baş vurduğunu, ilk tetkiklerde Başbakan Kalyoncu’nun ciddi bir sorunu bulunmadığını kaydetti. Başhekim Berksel, Başbakan Kalyoncu’nun geceyi hastanede kontrol altında geçireceğini söyledi.