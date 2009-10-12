KKTC Başbakanı Eroğlu temaslardan memnun

İskenderun Genç İşadamları Derneği'nin (İSGİAD) davetlisi olarak ''Kıbrıs ve AB'' konulu konferansa katılmak üzere Cuma günü Hatay'a giden KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, bölgede yaptığı temaslardan memnun.

KKTC'ye dönüşünde, Hatay, İskenderun, Osmaniye ve Adana'daki temaslarını değerlendiren Eroğlu, 3 güne sığdırılan ziyaretlerin oldukça başarılı geçtiğini söyledi.

Derviş Eroğlu, genel başkanı olduğu, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) yarın kutlanacak 34. kuruluş yıl dönümü nedeniyle duygularının sorulması üzerine, partinin 34 yılını dolu dolu yaşayan biri olarak, partinin bugünlere gelmesinden ve iktidarda olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Annan Planı döneminde muhalefete düştüklerini hatırlatan Eroğlu, ''aradan geçen süre içerisinde UBP'nin görüşlerinin, ideallerinin, felsefesi ve fikirlerinin halk tarafından tekrar değerlendirildiğini ve halkın UBP'yi yeniden iktidara taşıdığını'' söyledi.

UBP iktidarlarının ülkedeki yatırımlarına dikkati çeken Eroğlu, ''Bugün hangi yatırıma baksanız altından UBP mührü çıkacaktır'' dedi.