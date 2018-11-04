KKTC ana muhalefet lideri Tatar: Türkiyesiz bir Kıbrıs düşünülemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ana muhalefet partisi konumunda bulunan Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, "Türkiyesiz bir Kıbrıs düşünülemez. Kıbrıs Türk halkının yaşam kaynağı ve oksijeni Türkiye tarafından sağlanmaktadır" dedi. Tatar, Türkiye'nin Avrupa Birliği aracılığıyla Kıbrıs'tan çıkarılmak istendiğini de söyledi.



Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Tatar, "Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs'ta iki devleti savunuyor" diye konuştu. Kıbrıs'ta görüşmelerin yeniden başlaması yönünde yapılan çabaları hatırlatan Tatar, "Türkiye'nin garantörlüğünün son bulacağı bir yapıyı asla kabul edemeyiz. AB'nin garantisi diye bir şeyi kabul edemeyiz. Kıbrıs Türkü ile Anavatan Türkiye'nin birbirinden ayrılması düşünülemez. Türkiyesiz kesinlikle olamaz. Türkiye hem güvenliğimizi sağlıyor hem de ekonomimize destek oluyor" dedi. KKTC'de yüz binin üzerinde üniversite öğrencisi olduğuna dikkat çeken Tatar, "Eğitimde, turizmde gelişmemizde en büyük destekçimiz Anavatan Türkiye'dir. Bağımsız ve kendi ayaklarımızın üzerinde duran bir yapıyı özlüyorsak da, Türkiye ile ilişkileri olan Türkiye'nin garantisi olan bir çözüm olmak zorundadır. Aksi takdirde bizi sürüklemek istedikleri azınlık hakkıdır" diye konuştu.



"AB aracılığıyla Kıbrıs Türkü'nün azınlık durumuna indirmeye çalışıldığı" uyarısında bulunan Tatar şunları kaydetti:



"Yunanistan AB'de, Rumlar AB'de. Ama Türkiye'yi Kıbrıs'tan uzaklaştırmak istiyorlar. Burada bir oyun vardır. Böylece bir Enosis gerçekleştirilmek isteniyor. Yani Ada'nın Yunanistan'a bağlanması Enosis'ti. Bunu da Türkiyesiz bir Kıbrıs ile AB'yi kullanarak yapmak istiyorlar. Bu oyuna gelmememiz gerekir."

"Anadolu Türkü gibi Türküz"

UBP Lideri Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs'tan Kıbrıs Türkünün de Türkiye'den vazgeçmeyeceğine vurgu yaparak, "Öz ve öz Türk soydaşıyız. Anadolu Türkü gibi Türküz hepimiz" dedi. Türkiye'nin bölgede lider bir devlet olduğuna dikkat çeken Tatar, Rumların doğalgaz aramalarının doğru olmadığını belirterek, "Kıbrıs Adası'nda iki halk vardır. Rumlar tek hükümdar gibi hareket etmektedir. Dünya devletlerinin Rumlarla yaptığı anlaşmalar da hukuksuzluktur. Bizim de yapmamız gereken, Türkiye ile birlikte bir süreci yürütmektir" dedi. Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kıbrıs davasını iyi bildiğini ve her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyledi.

"Kalbim Türkiye için atıyor"

Türkiye'de uzun yıllarca medya alanında çalıştığını anlatan Tatar şöyle konuştu: "KKTC'de kalbi Türkiye için atan bir kardeşiniz var. Türkiye'de çok önemli dostlarım var. Rahmetli Erdoğan Demirören Bey iyi bir abimdi. Kıbrıs Türkünün gelişmesi için düşüncelerini çok dinledim. Yıldırım Demirören Beyi tanıyorum, yüreğinde Kıbrıs Türkü sevgisi olan bir isimdir." Tatar, UBP'nin yakın bir zamanda iktidara geleceğinin mesajını da veren Tatar, "Halkın beklentisi UBP'nin iktidarıdır" dedi.

(DHA)