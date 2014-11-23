KKTC açıklarında bir gemi acil yardım çağrısı yaptı, 300 Suriyeli kurtarıldı

300'e yakın Suriyelinin bulunduğu bir gemi KKTC açıklarında arıza yaptı; sürüklenen gemi kayalıklara çarpmadan durduruldu. Gemideki Suriyeliler sabah saatlerinde tahliye edilebildi.

Girne'ye bağlı Esentepe açıklarında Cumartesi akşam saatlerinde acil yardım çağrısında bulunan gemi sabah saatlerinde tahliye edildi. Gemide bulunan 300 mülteci Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları aksarken, mülteciler Girne limanına çıkarılarak, buradan ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Arıza yapan gemi sürüklendi

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, Tanzanya bayraklı 50 metre boyundaki "Haj Zaher" isimli ticari gemi Girne'nin 4,5 mil kuzeyinde makine arızası yaptı. Gemi olumsuz hava şartları yüzünden sürüklenmeye başladı. Gemide 1'i hamile 40 kadın, 30-35'i çocuk olmak üzere 300'e yakın mülteci bulunuyordu. İlk bilgiler mültecilerin Suriye uyruklu olduğu yönünde.

Öncelikle KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gemiyi kurtarmak için operasyon başlattı. KKTC'den gelen talep doğrultusunda da Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler de harekete geçti. Mersin'de konuşlu 1 sahil güvenlik arama kurtarma gemisi ile 1 ani müdahale botu olay yerine sevk edildi.

Kayalıklara çarpmadan durduruldu

Operasyona KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Girne ve Gazimağusa'da görevlendirilen 3 sahil güvenlik botu da katıldı. Demir atması sağlanan gemi KKTC sahilinin 200 metre kuzeyinde kayalıklara çarpmadan durduruldu.

'Geminin kaptanı kaçtı'

Doğan Haber Ajansı, geminin kaptanının kaçtığını duyurdu. Mülteciler, sağlık kontrolünden geçirilerek, Girne'deki Ertuğrul Apakan Spor Salonu'na yerleştirilecek.

'Gemi 3 gün önce Mersin'den yola çıktı'

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, geminin 3 gün önce Mersin Limanı’ndan yola çıktığını belirtti.