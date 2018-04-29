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BBC Türkçe

K.Koreli Diplomat: Nükleer silahlar müzakereye açık değil

Kuzey Koreli diplomat Choe Son-hui ülkesinin nükleer balistik füze programının müzakereye açık bir konu olmadığını söyledi. Choe, ABD'nin nükleer güce sahip bir Kuzey Kore ile "birlikte yaşamaya hazır olması gerektiğini" belirtti.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Koreli diplomat Choe Son-hui ülkesinin nükleer balistik füze programının müzakereye açık bir konu olmadığını söyledi.

Choe, ABD'nin nükleer güce sahip bir Kuzey Kore ile "birlikte yaşamaya hazır olması gerektiğini" belirtti.

Choe ayrıca "Bu , Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı garanti altına almanın tek yolu" dedi.

CIA Direktörü Mike Pompeo daha önce, Kuzey Kore'nin aylar içinde ABD'yi bir nükleer füzeyle vurabilecek bir kapasiteye sahip olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Kore şimdiden bu kapasiteye sahip olduğunu iddia ediyor.

CIA Direktörü, Washington'ın hala diplomasiyi tercih ettiğini, ancak güç kullanmanın da hala ABD için bir seçenek olduğunu belirmişti.

Moskova'daki bir silahsızlanma konferansında konuşan Kuzey Koreli diplomat Choe, daha önce Kuzey Koreli yetkililerin kullandığı bir ifadeyi tekrarladı ve nükleer silahların ülkesi için "bir ölüm kalım meselesi olduğunu vurguladı.

Daha önce Choe'nin, koşullar doğru olduğu takdirde ülkesinin ABD'yle görüşmelere açık olduğunu söylediği bildirilmişti.

Ancak Choe bugünkü konuşmasında "BM ambargolarının uygulanmasının" saldırgan bir tutum olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin füze denemlelerine hız vermesinden bu yana, Pyongyang yönetimine karşı ambargolar yoğunlaştırıldı.

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