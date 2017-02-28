K.Kore liderinin kardeşinin öldürülmesi: İki kadın cinayetle suçlanıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın Malezya'da öldürülmesiyle ilgili gözaltında bulunan iki kadın, cinayet suçlamasıyla yarın mahkemeye çıkarılacak.

Malezyalı Başsavcı Muhammed Apandi Ali, biri Endonezya, diğeri Vietnam pasaportu taşıyan kadınların, suçlu bulunmaları halinde idam cezası alabileceklerini belirtti.

İki kadın, kimyasal sıvıya batırılmış bir bez parçasını yüzüne kapatarak Kim Jong-nam'ı öldürmekle suçlanıyor.

Şüpheliler ifadelerinde, bir kamera şakası programında rol aldıklarını sandıklarını iddia etmişti.

Kim, 13 Şubat'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havaalanında Çin'in Makau bölgesine gitmek için uçak beklediği sırada saldırıya uğramış ve sinir gazı içeren bezi kokladıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Malezya Sağlık Bakanı, Kim'in yüzüne kapatılan bezde çok yüksek miktarda VX sinir gazı bulunduğunu ve "acı içinde kıvranarak 15-20 dakika içinde hayatını kaybettiğini" açıklamıştı.

Kim Jong-nam'ın olay sırasında farklı bir isime düzenlenmiş bir pasaport kullandığı belirtildi.

28 yaşındaki Vietnamlı Doan Thi Huong ve 25 yaşındaki Endonezyalı Siti Aisyah dışında 8 kişi daha olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinde görevli üst düzey bir diplomat ve Kuzey Kore Havayollarının bir görevlisi de bulunuyor.

Güney Kore, şüphelilerden en az dördünün Kuzey Kore casusu olduğuna inandıklarını belirtti.

Kim Jong-il'in küçük oğlu Kim Jong-Nam, ailesinin Kuzey Kore'de tüm gücü elinde toplamasını eleştiriyordu.

Kim, eniştesi Jang Song-thaek'in Aralık 2013'te öldürülmesinin ardından ülkeden kaçmıştı.

Kim Jong-un'un ağabeyi de, 2011'de Çin'in Makau bölgesinde bir suikasttan kurtulmuştu.