K.Kore Asya ve Avrupa'da "gönüllü öğretim görevlisi" arıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan vatandaşlarına Kuzey Kore’ye seyahat sınırlaması getirmesi, Pyongyan’da bir üniversitenin eğitim kadrosunu olumsuz etkiledi. Üniversite, Asya ve Avrupa’dan ABD vatandaşı olmayan gönüllü öğretim görevlisi aradığını duyurdu.

Pyongyand Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (PUST) yaptığı açıklamada, yasağın fakültenin eğitmen kadrosunun yarısını etkilediğini belirterek Asya ve Avrupa’dan gönüllü profesör ve eğitmen alımı yapacağını duyurdu. Uluslararası Finans ve Yönetim Departmanı Dekanı Paul Song yaptığı açıklamada, “’Trump yasağı’ ABD’li çalışma arkadaşlarımızın seyahatin amacı ne olursa olsun Kuzey Kore Demokratik Cumhuriyeti’ne seyahatlerini engelledi” dedi. Üniversite gelecek baharda ders vermeye başlayabilecek gönüllü öğretim görevlisi arıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore’de eğitim görmekte olan Amerikalı bir öğrencinin bir tur sırasında göz altına alınması ve göz altındayken hayatını kaybetmesinin ardından, 1 Eylül’de ABD vatandaşlarının Kuzey Kore’ye seyahatlerini engellemiş, ülkede yaşayan ABD vatandaşlarına da ülkeyi terketmelerini tavsiye etmişti. Kuzey Kore ulusal medyada bu yasağı insan değişimlerini sınırlayan alçak bir girişim olarak değerlendirmiş ve kapılarının her zaman tüm Amerikalılara açık olduğunu duyurmuştu. (Fotoğraflı)