KKKA'ya karşı anti serum

Sağlık Bakanlığı, KKKA hastalığına karşı bu yıl ilk kez, daha önce bu hastalığı geçirmiş, kanında bağışık antikorlar olan hastalardan elde edilecek serumların kullanılacağını bildirdi.



Zaman gazetesinin haberine göre; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan, Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı Mustafa Ertek, kenelerden bulaşan KKKA hastalığı ve korunma yöntemleri konusunda basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda konuşan Hıfzıssıhha Başkanı Mustafa Ertek, söz konusu hastalığın 2002 ve 2003 yıllarından bu yana görüldüğünü hatırlatarak, "Bilimsel çalışma kurulunun bu konuda ciddi çalışmaları var." dedi.



2008 yılında bu hastalığı geçirmiş, kanlarında antikor olduğu tespit edilen donörlerden, 4 ilde kan toplandığını hatırlatan Ertek, böylece bir plazma havuzu elde ettiklerini söyledi.



Bunların bazı hastanelerde kullanılacağını aktaran Ertek, "Bunun laboratuvar ortamında etkin olması, hastalık tedavisinde de etkin olacağı anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.



Bu yöntemin etkili olması halinde, ileride aynı şekilde elde edilecek serumların koruma amaçlı kullanılacağını aktaran Ertek, "İlerleyen aşamalarda bu çalışmanın sonucu olarak at kaynaklı serumlar da kullanmaya başlayacağız." diye konuştu.



Ertek, uzun vadede ise elde edilecek antijenlerden yapılacak aşı çalışmasının da sonuçlanabileceğini aktardı.



Öte yandan Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan, toplantıda ishal salgınları konusunda belediyeleri uyardı.



Su kaynaklı ishal salgınları tespit edildiğini dile getiren Buzgan, "Musluklardan akan suyun temiz ve içilebilir olması bizim için önemli. Konuya hassasiyet ile yaklaşmayan belediyeler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapma konusunda kararlıyız." şeklinde konuştu.

