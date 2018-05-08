KKB/Kaya: Beş banka ile birlikte Dijital Dolandırıcılığı Önleme Platformu kuruyoruz

İstanbul, 8 Mayıs (DHA) – ‘Experian Innovation Summit 2018: Büyümenizi Güçlendirecek Fikirler’ zirvesinde konuşan Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya, beş banka ile birlikte Dijital Dolandırıcılığı Önleme Platformu kuracaklarını duyurdu ve “Teknoloji arttıkça dolandırıcılık da artıyor. İşler dijitalleştikçe bütün açıkların suistimal edilmesi çok daha kolaylaştı” dedi.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdür Yardımcısı Kaya’nın panel moderatörlüğü yaptığı ve Experian Partner Solutions Teknolojik İnovasyon Lideri Adam Tyler’ın internetin karanlık koridorları ve kişisel bilgilerin nasıl korunması gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler paylaştığı zirvede, dijital dolandırıcılıkla mücadele en öne çıkan konu oldu.

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya’nın moderatörlüğünü üstlendiği ‘Dijital Sahtecilikle Mücadele Platformu’ panelinin de düzenlendiği toplantıda, Experian Türkiye ve Orta Doğu Global Danışmanlık Lideri Burak Kılıçoğlu, Garanti Bankası Risk Analitiği, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Serhan Pak, Avio Ürün Yöneticisi Muhammed Zayif ve Experian Partner Solutions Teknolojik İnovasyon Lideri Adam Tyler da sunumlarını gerçekleştirdi.

Kaya panel sırasında şu açıklamaları yaptı:

“Teknoloji arttıkça dolandırıcılık da artıyor.

“İşler dijitalleştikçe bütün açıkların suistimal edilmesi çok daha kolaylaştı. Bizler bankalar ve finans dünyası olarak bu organize suçlarla mücadele etmeye çalışıyoruz.

“Bizim tarafımızda organize olmak çok önemli olduğu kadar bu konunun regülasyon boyutu ve verilerin toplanması da oldukça önemli. Bu bilgileri kullanarak bu dolandırıcılığı nasıl önleriz çözüm üretiyoruz.

“Dijital Dolandırıcılığı Önleme Platformu’nu, KKB bünyesinde Ağustos ayında beş bankanın katılımıyla hayata geçirmeyi planlıyoruz.

“Bu platform ile ölçek ekonomisi yaratacağız ve en önemli özelliği, sektörler arası bilgi paylaşımı yaratacak olması.”

“KKB olarak genel duruşumuz, iş birliği yapmak, tarafları bir araya getirmek ve genel duruş sergilemek. Son üç yılda mobil ve internet üzerinden kredi talepleri dört kat arttı.

“Müşteri güvenliği ve kullanım kolaylığını dengeye oturtmak ve rekabette geri kalmamak gerekiyor.

Özellikle finans ve telekomünikasyon sektöründen geniş katılımlı bu zirve ile uluslararası başlıkları yerel önceliklerle bir araya getirmekten duydukları memnuniyeti belirten Experian Türkiye Genel Müdürü Mehmet Bozacıoğlu şu değerlendirmeleri yaptı:

“Experian olarak, Türk finans sektörüne 20 yıldan fazla bir süredir hizmet ve çözümler sunuyoruz. Kredi riski konusunda, Türkiye’nin lider tüm banka ve telekom operatörleriyle iş birliklerimizi sürdürüyoruz.

“Bu etkinliğimizin ana temasını sürdürülebilir ve dengeli büyümedeki etkin fırsatlar olarak belirledik. Birçok finansal riski bir arada yönetmek zorunda olan kurumlara, daha önce riskli gördükleri alanlarda objektif kararlar vererek faydayı artırabilecekleri çözümleri anlattık.

“Mikro ve KOBİ segmentlerinin, bankacılık izi olmayan milyonlarca insanın ve yeni milenyumda gittikçe artan dijital bankacılık yaklaşımının büyük fırsatlar içerdiğini, uluslararası örneklerle iş ortaklarımızla paylaştık.

“Bunun yanı sıra, özellikle dijital dolandırıcılıkla en etkin mücadele yöntemi olan ortak akıllı cihaz havuzundan, uçtan uca yasal takibi de içine alan etkin tahsilat yöntemlerine, verinin önemi ve veri analitiğinden otomasyon trendlerine kadar Experian’ın sunduğu hizmetlere ve başarılarına değindik.

Zirvede konuşan Experian Partner Solutions Teknolojik İnovasyon Lideri Adam Tyler ise kişisel verilerin oldukça üst düzey önlemlerle korunması gerektiğini belirtti ve sözlerini sürdürdü;

“E-mail şifresi, kredi kartı numarası, T.C. kimlik numarası ya da pasaport gibi bize özel kişisel veriler kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebiliyor ve dolandırıcılık işlemlerinde kullanılabiliyor.

“Bu bilgiler özellikle Dark Web olarak adlandırılan ve normal internet kullanıcılarının erişemediği sanal mecralara verilebiliyor.

“Experian’ın Cyber Agent çözümü ile üyelerin kişisel verilerinin Dark Web’de yer alıp almadığını takip edebiliyor, verilerinin ele geçirildiğinin fark ettiğimiz anda hızlıca SMS, e-mail ya da benzer kanallar aracılığıyla anında uyarıyoruz. Böylelikle kötü niyetli kişilerin verebileceği zararları en aza indirebiliyor, bu konuda önlemlerimizi alarak hızlıca uygulamaya geçiyoruz.” (Fotoğraflı)