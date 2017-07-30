Kjaer'in veliahtı Osmanlıspor'a geliyor

Osmanlıspor, Nordsjaelland forması giyen 23 yaşındaki Danimarkalı stoper Andreas Maxsö ile anlaştı. Danimarka ekibi, transferi resmi sitesi üzerinden duyurdu. Ülkesinin U-21 takımının formasını 20 kez sırtına geçiren genç oyuncu, Simon Kjaer'in veliahtı olarak lanse ediliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; başkent ekibi, Danimarka U-21 Milli Takımı’nın stoperi Andreas Maxsö ile anlaştı. Danimarka A Milli Takımı için Fenerbahçeli Simon Kjaer’in veliahtı olarak gösterilen 1.90’lık savunma oyuncusunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

Resmi siteden açıklandı

Nordsjaelland Kulübü de resmi internet sitesi üzerinden transferler ilgili açıklama yaptı. Takım ismi kullanmayan Danimarka ekibinden yapılan açıklamada “Oyuncumuz Andreas Maxsö’ye yurt dışından bir kulüple transfer görüşmeleri yapmak üzere izin verilmiştir. Aalborg maçında bu yüzden kadroda yer almamıştır” ifadesine yer verildi.