'Kızsız Adam'ın dönüm noktası olacağını biliyordum'

“Issız Adam” filminin internette yayılan parodisi “Kızsız Adam”la tanınan Hayrettin Karaoğuz ilk sinema filmi “Gelecekten Bir Gün”ün çekimlerini tamamladı. “Lisede de komik bir adamdım” diyen Karaoğuz “Kızsız Adam”ı çekerken ekibine “Bu bizim dönüm noktamız olacak” demiş.



Geçen sezonun en çok konuşulan filmi şüphesiz “Issız Adam”dı. Vizyona girdikten beş ay sonra, kopardığı gürültü henüz dinmişken internette hızla yayılan “Issız Adam” parodisi “Kızsız Adam” isimli video belirdi ve başroldeki Hayrettin Karaoğuz gündeme oturdu. Aradan geçen 6 aya rağmen hâlâ sokakta arkasından “Kızsız Adam” diye seslenilen Karaoğuz, Hande Subaşı ile beraber oynadıkları romantik komedi türündeki ilk sinema filmi “Gelecekten Bir Gün”ün çekimlerini tamamladı.



“Kızsız Adam” olarak tanındınız ama Hayrettin Karaoğuz hakkında insanlar pek bir şey bilmiyor.

Burada birçok insanın atladığı önemli bir nokta var: “Kızsız Adam” birilerinin keşfedilmesini sağladıysa bu sadece ben değilim. Senaryo, fotoğraf, kamera, prodüksiyon ve oyunculuk gibi alanlarda uzmanlaşmış yakın arkadaşlarımdan oluşan bir ekibim var. Daha önce de bir sürü kısa film çektik. “Kızsız Adam” onlardan biri. Hayrettin hakkındaki merakınızı ise şöyle gidereyim: İstanbul doğumluyum, 25 yaşındayım ve Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden bu sene mezun oldum.



“Oyunculuk virüsünü üniversitede kaptım”



Reklamcılık okudunuz, oyuncusunuz...



Kendimi bildim bileli komik bir adamdım. Lisede arkadaşlarımın gülmekten karınlarını ağrıtırdım. Gerçek anlamda oyunculuk virüsünü üniversitede kaptım. Tiyatro topluluğunda dört yıl yer aldım. Bir yandan bahsettiğim ekibi kurup kısa film çekmeye başladım.



Önceki projeleriniz de “Kızsız Adam” benzeri filmler miydi?



Bizim yaptığımız iş viral reklam çekmek, yani internet yoluyla ya da ağızdan ağıza yayılan reklam videoları hazırlamak. Beko, Yeni Rakı ve O.K.’e reklam videoları hazırladık. Onlardan da güzel tepkiler aldık. “Vay bu bizim aklımıza daha önce neden gelmedi?” dediler.



“Kızsız Adam”ın bu kadar ilgi görmesini bekliyor muydunuz?



Ben filmi çekerken arkadaşlarıma “Bu bizim dönüm noktamız olacak diye” söylemiştim. Filmin yayımlanmasının 10’uncu gününde okula gittik. Dediler ki “Olmaz, sizi basın bekliyor.” Bir baktık bir oda dolusu gazeteci bizimle röportaj yapmak istiyor.



Çekmeye karar verdiğinizde aklınızdaki fikir neydi? Ne anlatmak istediniz?



Çağan Irmak çok beğendiğimiz bir yönetmen. Derdimiz onunla ve yaptığı işle dalga geçmek değildi. Bizim filmin etkisinde kalan ve sinemadan “Ben de ıssız adamım yahu, heyt be” diye çıkan adamlara gerçekleri göstermek istedik. Etrafta ıssızım diye dolaşan adamların kaçının kapısında kızlar sıra olmuş da o kabul etmemiş? Kandırmayalım kendimizi. n



“Ekibe arkadaşlarımı dahil ettim”



Yakın bir zamanda sinema filminiz vizyona giriyor. Ekibe nasıl dahil oldunuz?



“Kızsız Adam”dan sonra birçok teklif geldi ama içim bir tek buna ısındı. “Gelecekte Bir Gün” isimli romantik komedi filminde Hande Subaşı ile başrol oynuyorum. Rasim Tekin, Işın Karaca gibi isimler de bize eşlik ediyorlar. Vizyon tarihimiz bir aksilik olmazsa aralık sonu. Projeye evet dememin esas nedeni oynayacağım karakteri çok sevmem ve ekibimi de projenin içine dahil edebilmem. Yardımcı rollerde arkadaşlarım var, senaryo ekibine de bizden birileri dahil oldu.



Bundan sonraki projeleriniz neler?



Kariyerime hem oyuncu hem de metin yazarı olarak devam etmek istiyorum. Ekip olarak uzun metrajlı film hayalimiz var. “Gelecekte Bir Gün”ün setinde de projemiz için bol bol alıştırma yapma şansını yakaladık. Ayrıca yakında yeni bir kısa film hazırlayacağız. Çok ipucu veremem ama fazlasıyla popüler bir Türk filmini tiye aldığımız bu proje de en az “Kızsız Adam” kadar konuşulacak.



“Ben de ıssızım, ayrılmalıyız”



- Sinemada filmi izlerken arkamdaki çocuk beraber geldiği kız arkadaşına “Ben de ıssızım, ayrılmamız lazım” dedi. Filmi çekmeye o zaman karar verdik.

-“Kızsız Adam’ın internette bu kadar ilgi göreceğini biliyorduk ama bu kadarını biz bile hayal etmemiştik. Bilsek daha uzun, en az 45 dakikalık bir video hazırlardık. Malzememiz de hazırdı

yani. Neyse başka zamana.





