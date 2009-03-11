Kızsız Adam'ı izlemek için tıklayın - VİDEO

Galasını internette yaptılar

Çağan ekiple görüşecek



“Issız Adam”la dalga geçen film, Çağan Irmak’ın bile beğenisini kazandı.Hayrettin Onur Karaoğuz ve Danem ıdil Karakılavuz’un rol aldığı 12 dakikalık “Kızsız Adam”da, orijinal filmin en can alıcı sahneleri son derece komik bir üslupla işlendi. Örneğin bu filmin esas adamı da “Issız Adam”daki gibi entelektüel bir aşçı, ama dünya mutfağı yerine kurufasulye pişirmeyi tercih ediyor. Üstelik yemeğinden kıl ve peruk çıkıyor.Can Sarcan’ın yönettiği, “Issız Adam” olmak isteyip de beceremeyenlere ithaf edilen filmin galası geçen hafta Facebook’da yapıldı. Bir haftada 10 binlerce kişiye ulaşan “Kızsız Adam”, Çağan Irmak’ın da dikkatinden kaçmadı. Irmak, aynı web sitesi aracılığıyla Can Sarcan ve ekibine “Çok güldüm, iyi iş çıkarmışsınız. En kısa zamanda görüşelim” dedi.Bu filmin esas adamı da “Issız Adam”daki gibi müzik tutkunu ve plak biriktiriyor. Ama koleksiyonunda Semiramis Pekkan, Nil Burak gibi isimler değil, Ümit Besen, Orhan Gencebay ve ızzet Altınmeşe 45’likleri yer alıyor.