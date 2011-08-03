-KIZMA BİRADER'E ALTERNATİF "KIZMA MÜBAREK" ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Çocuklar için sosyal davranış, dini bilgiler, genel kültür ve eğlence içerikli oyunlar tasarlayan Adnan Ali Güneş, Ramazan ayına özel ''Kızma Mübarek'' adını verdiği yeni bir strateji oyunu çıkardı. Güneş, daha önce tasarladığı ''Cennet Bahçesi'' adlı oyunun bir başka versiyonu olan ''Kızma Mübarek'' ile ailelerin televizyon ve internet esaretinden kurtulmasını, çocukların eğlenerek öğrenmesini amaçlıyor. Adnan Ali Güneş, yayıncılık yaptığını, 2007 yılında iflas ettiğini belirterek, ardından ailesinin geçimini sağlamak için arayış içerisine girdiğini söyledi. Küçük oğlunun eğitim notlarını bir oyun şekline dönüştürmeye başladığını ve ilk olarak ''Cennet Bahçesi''nin ortaya çıktığını anlatan Güneş, ''Oyun, çocuğun toplumda genel ahlak ve davranış kurallarına uyması ve bu kuralları öğrenerek faydalı bir birey olmasını sağlamak için hazırlandı. Her oyuncunun kendisine ait piyonu var. Oyun başlama karesine piyonlar koyuluyor ve oyuna oyun takipçisi başlar. Sonra sırasıyla sağından diğer oyuncular devam ediyor'' dedi. Cennet Bahçesi oyununda iyi davranış, Esma-ül Hüsna, neşeli, sure, dua, soru-cevap ve kötü davranış kartları bulunduğunu belirten Güneş, zar yerine çevrilebilen ''sayı döndürgeci''nin kullanıldığını kaydetti. Oyunun çok ilgi gördüğünü ve en çok satan yerli oyunlar arasına girdiğini dile getiren Güneş, ''Oyun tasarımlarım devam etti. Cennet Bahçesi'nden sonra Nur Çocuk, Osmanlı Satrancı, Kurtuluş Savaşı Milli Mücadele gibi oyunlar çıkardım. Bugüne kadar aldığım tepkiler olumlu yönde oldu'' diye konuştu. Ramazan ayı yaklaşırken yeni bir oyun hazırlamaya başladığını ifade eden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Cennet Bahçesi'nin bir başka versiyonu olan Kızma Mübarek çıktı ortaya. Oyunu daha eğlenceli hale getirmek istedik. Müşterilerimizden biri Kızma Birader'e alternatif bir oyununuz yok mu diye sormuştu? Bunun üzerine 'Kızma Mübarek' aklımıza geldi ve oyunun adı bu oldu. Oyunları evimde tasarlıyorum, matbaalarda bastırıyorum. Dağıtımını da kendim yapıyorum. Yayınevlerinden istek olursa görüşüyoruz, fuarlara katılıyoruz. Okuma yazma bilen çocukların yanı sıra 5-6 yaş grubundaki çocuklar da ailelerinin kontrolünde oyunu oynayabilir. Televizyon bizi esir almış bir canavar, çocuğu için 5 dakika ayırmayan anne, baba işten gelip televizyonun karşısından yatana kadar kalkmıyor. Bu oyun aile içi diyaloğu da artırıyor. Evin sosyal hayatı da değişecek. Aileler de yanlış olan davranışları çocuklarına oyunla anlatabiliyor.'' -OYUNDAKİ 3 ÇOCUK:250 PUAN Kızma Mübarek'' adlı strateji oyununda, birçok güncel olayın da yer aldığını hatırlatan Güneş, ''Örneğin Başbakanımızın yeni evlenen çiftlere yaptığı 3 çocuk tavsiyesi ve genç nüfusun önemine vurgu yapılıyor. Oyunda, davranış kartlarından 'üç çocuk'u çeken oyuncu 250 puan kazanıyor. Oyunda, geçen yıl Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail'in saldırısı sonucu şehit düşen 9 Türk de rahmetle anılıyor'' dedi. Güneş, çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayacak yeni oyunlar tasarlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi. -KIZMA MÜBAREK OYUNUNUN KURALLARI- Oyun, en az iki, en fazla dört oyuncuyla oynanıyor. Kızma Mübarek oyunu dörder adet dört takım piyon, piyonların hareketini sağlayan sayı topacı, oyun tablası, puanlar, davranış, Esma-ül Hüsna, dua ve Kızma Mübarek kartlarından oluşuyor. Oyunda en büyük veya seçilen bir oyuncu oyun takipçisi oluyor. Puan kazananların ve kaybedenlerin puanlarını veriyor veya topluyor. Diğer oyuncularla birlikte oynayan arkadaşının oyun sırasını, kart çekişlerini ve uygulamaları gerçekleştirmelerini takip ediyor. Oyunda amaç; oyuncu kareler üzerindeki öğretileri ve uygulamaları gerçekleştirerek oyunun kurallarına uygun bir şekilde bitiş karelerindeki bölgelerine en önce sokmaya çalışmaktır. Bunu ilk başaran oyuncu birinci olur.