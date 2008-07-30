Kızlık zarı hakkında merak ettikleriniz

'Kızlık zarı' ve 'bekaret' yüzünden bugün maalesef hâlâ genç kadınlar intihar etmeye zorlanıyor, töre cinayetlerine kurban gidiyor. Oysa toplumun geneline bakıldığında kızlık zarı hakkında o kadar eksik ve yanlış bilgiye sahibiz ki. İşte bu konuda bilinmesi gerekenler...



Türkiye’de hâlâ pek çok kadın bakire olmadığı gerekçesiyle intihar etmeye zorlanıyor, töre cinayetlerine kurban gidiyor. Üstelik, “zarları esnek” olduğu için ilk cinsel ilişkilerinde kanamaları gerçekleşmeyen bakire kızlar da bu korkunç olaylardan nasiplerini alabiliyorlar. İki yıldır “kızlık zarı” onarımı için doktora başvuran kadınların sayısında iki kat artış var! Bekaret tabusuyla yetişse de cinsel özgürlüğünü yaşamak isteyen genç kadınlar, evlilik vakti yaklaştığında kızlık zarını diktirmek için doktorların kapısını aşındırıyor!



Kızlık zarı ne işe yarıyor?



Kızlık zarı, vajina girişinin 1.1-5 santim iç kısmında yer alan, ortasında adet kanının ve vajinal salgıların akmasına yarayan ufak bir delik bulunan, yarı esnek ince bir yapı. Anatomik ve fizyolojik açıdan kızlık zarının bilinen bir işlevi yok aslında. Genital sistem enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir fonksiyonu olduğu düşünülüyor. Ancak, ortasında delik olan bir yapının nasıl olup da enfeksiyonlardan koruyabildiği hâlâ tartışma konusu olduğu için bu görüş tam olarak ispatlanmış değil. Uzmanlara göre, genital sistem enfeksiyonlarının bakire olanlarda daha ender görülmesi ise kızların cinsel yolla bulaşan hastalıklara maruz kalmamalarından kaynaklanıyor.



Kadınlarda, yapısal olarak farklılılık gösteriyor mu?



Kızlık zarı bazı kadınlarda çok sert, bazılarında ise çok esnek olabiliyor. Zarın ortasında bir yerine iki veya daha fazla sayıda delik bulunabiliyor. Ender durumlarda ise zarın ortasındaki delik o kadar büyük oluyor ki zar muayene sırasında neredeyse yok sanılabiliyor. Ender durumlarda ise zarda hiç delik bulunmadığı görülebiliyor.



Bakire bir kadın jinekolojik muayene olabilir mi?



Jinekolojik muayenenin en önemli aşamalarından biri, vajinanın ve rahim ağzının gözlenmesi için yapılan el muayenesi. Bakirelerde el muayenesi çoğunlukla vajinadan değil, makattan

yapılıyor. Doktorlar arasında yaygın olan bir diğer eğilim de bakire kadının sadece ultrasonografiyle değerlendirilmesi. Bunun nedeni ise ultrasonografiyle daha kesin tanı konulabildiği şeklindeki inanış yüzünden kadınların bu yöntemi uygulayan doktorları tercih etmeleri. Ancak bu değerlendirmede aslında sadece karından yapılan ultrasonografi yöntemi yeterli değil. Doğru değerlendirme için bazı durumlarda makattan muayene gerekiyor. Muayene, kızlık zarına zarar vermeden yapılabiliyor.



İlk ilişkide mutlaka kanar mı?



Kızlık zarı aşırı esnek olanlarda veya zar üzerinde yapısal olarak az sayıda damar bulunması durumunda, ilk cinsel ilişkide kanama gerçekleşmeyebiliyor. Bilimsel bir çalışma olmamakla beraber, kadınların muhtemelen yüzde 1-2’sinde kızlık zarının ilk cinsel ilişkide kanamadığı tahmin ediliyor. Ayrıca, kadın kendini tümüyle hazır hissettiğinde, yani “ön sevişmeyle” bölgede yeterli kayganlık sağlandığında, erkeğin de hoşgörülü davranması ve zorlayıcı hareketlerden kaçınması durumunda kızlık zarının yırtılması sırasında ağrı da oluşmuyor veya çok az hissediliyor.



Kızlık zarı yırtılmadan hamile kalınabilir mi?



Evet, hamile kalmak için kızlık zarının bozulması şart değil. Esnek olan zar, cinsel ilişkide bozulmamış olmasına rağmen hamile kalınabilir. Diğer bir yol da yine ender görülmesine karşın erkeğin kızlık zarına çok yakın bir yere boşalması. Spermler hareketli hücreler oldukları için vajinanın girişinden rahim ağzına ve iç genital sisteme geçerek hamileliği başlatabiliyor.



Kızlık zarı diktirilebilir mi?



Kızlık zarı yıllardır kolaylıkla dikilebiliyor. Üstelik operasyonu defalarca gerçekleştirmek bile mümkün. Bu operasyonda; “kalıcı” veya “geçici” olmak üzere iki teknikten yararlanılıyor. Doktor hangi teknikten yararlanacağını, muayene sonrasında belirliyor. Teorik olarak her kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bu operasyonu uygulayabilir. Ancak uzmanların çoğu, kızlık zarı onarımını etik olarak doğru bulmuyor ve uygulamadan kaçınıyor. Dr. Kağan Kocatepe de bu operasyona karşı olduğunu söylüyor ve etik sorunları da göz önünde bulundurarak pek çok meslektaşı gibi bu tarz talepleri kabul etmediğinin altını çiziyor.



Operasyon nasıl uygulanıyor?



Kalıcı teknikte, yırtılan dokuların kenarları kesiliyor, yara uçları özel dikişlerle birleştirilerek kızlık zarı yeniden oluşturuluyor. Lokal anesteziyle yapılan operasyon sadece 10-20 dakika sürüyor. Kalıcı teknik, dikişli dokunun iyileşme süresi dikkate alınarak cinsel ilişkiye girmeden 10 gün önce uygulanıyor. Aksi halde doku iyileşmediği için ilişki sırasında kanama olmuyor. Kalıcı tekniğin başarı oranı, cinsel ilişkiye girme sayısı ve kızlık zarının ne zaman yırtıldığına bağlı olarak değişiyor. Geçici teknik ise kızlık zarı yerine, vajina girişinin ince dikişlerle daraltılması esasına dayanıyor. Lokal anesteziyle gerçekleştirilen bu yöntem 3-5 dakikada tamamlanıyor. Dikiş atılan bölge, cinsel ilişkiye girildiğinde yırtılıyor ve böylece kanama oluyor. Geçici tekniğin başarılı olabilmesi için cinsel ilişkiden bir gün önce yapılması şart. Çünkü, vücudu çok fazla zorlamayan hareketlerde bile dikişler atabiliyor.



Başarı oranı nedir?



Çok sayıda cinsel ilişkiye girilmemişse ve kızlık zarı kısa bir süre önce yırtılmışsa, kalıcı tekniğin başarısı yüzde 99 gibi yüksek bir rakama ulaşıyor. Defalarca ilişki yaşayanlarda bile bu oran yüzde 80-90 civarında. Geçici tekniğin başarı oranı da yüzde 80 -90 gibi yüksek rakamlarda görülüyor. Kızlık zarı operasyonun maliyeti 1000-5000 YTL.



(FORMSANTE)

