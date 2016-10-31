"Kızlı erkekli oturmayın" diyen okul müdürüne soruşturma

Mersin'de kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturmasını yasakladığı iddia edilen İleri Ortaokulu Müdürü Hasan Hüseyin Aygül hakkında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Uygulamaya yansıyan bir durum yok. Devletin bir sistemi var. Kimse kendi başına hareket edemez, kendi düşüncesini, kendi sistemini uygulamaya kalkamaz. Müdürle ilgili soruşturma başlattık" dedi.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve bin 90 öğrencinin eğitim gördüğü İleri Ortaokulu Müdürü Hasan Hüseyin Aygül, geçtiğimiz cuma günü 62 öğretmen ile kurul toplantısı yaptı. Okulun genel sorunları ve öğretmenlerin çeşitli konulardaki istek ve önerilerinin konuşulduğu toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Toplantının dilek ve temenni bölümünde konuşan okul müdürü Hasan Hüseyin Aygül, iddiaya göre kız ve erkek öğrencilerin 31 Ekim Pazartesi gününden itibaren yan yana oturmasının yasaklanacağını söyledi.

Bu iddia üzerine bazı veliler tepki gösterirken, Milli Eğitim Müdürlüğü duruma el koydu.

Sabahın erken saatlerinde okula gelen velilerle toplantı yapan Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, böyle bir uygulamanın olmayacağını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Açıkoğlu, sabahın erken saatlerinde velilerin uygulama için okula geldiğini ifade ederek, "Onlar geldikten sonra bayağı bir tartışma yaşandı. Ondan sonra Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek geldi. O herkesi öğretmenler odasına davet etti. Burada toplantı yaptı. Gelişmeleri bizzat kendisi açıkladı. Şu anda hiçbir sorun kalmadı. Biz şu anda normal eğitimimize devam ediyoruz. Uygulama hiç başlamadan kaldırılmış oldu. Karma eğitime devam ediyoruz. Bu bizim istediğimiz bir şeydi. İlgililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şimşek’in toplantıda velileri de dinlediğini söyleyen Açıkoğlu, “Toplantıda müdür bey hiç konuşmadı. Zaten toplantıdan sonra odasına gitti. Adem Bey böyle bir uygulamanın hatalı olduğunu söyledi. Böyle bir uygulamanın olmayacağını söyledi. Kesinlikle böyle bir şeyin uygulanmayacağını söyledi. Eğitimimize artık eski şekliyle devam edeceğimizi ifade etti. Velilerin bu konuda müdüre zaten bir talebi yok. Cuma günü öğretmenler toplantısında bu konuyu gündeme sunmuş. Bende toplantıdan çıkan öğretmenlerden duydum. Öğretmenler pazartesi günü kız erkek yan yana oturamaz uygulamasına geçileceğini ifade ettiler. Bu çocuklar daha 10 yaşlarında. Bu uygulama çocukları daha kötü yapar. Ayrımcılık olduğunu düşünürler. Bu sistem eğitim sistemine zarar verir" dedi.

Müdür hakkında soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise velilerin bu konuyla ilgili kendilerine ilettiği bir şikayetin olmadığını belirterek, "Uygulamaya yansıyan bir durum da yok. Söylenen, okul müdürü talimat değil sadece temenni şeklinde bunu söylemiş. Biz müdürle ilgili idari soruşturma başlattık. Devletin bir sistemi var. Kimse kendi başına hareket edemez, kendi düşüncesini, kendi sistemini uygulamaya kalkamaz" dedi.