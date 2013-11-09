'Kızlı- Erkekli' evlerin denetimi için genelge hazırlanıyor

İçişleri Bakanı Muammer Güler’in, kız-erkek evleri, günlük kiralık evler ve apartlarla ilgili “Valiliklere genelge gönderilecek” açıklamasının ardından, İçişleri, Maliye, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlıkları’nın bürokratları, ortak genelge üzerine çalışmaya başladı. Genelgeye göre, günlük kiralanan yer sahipleriyle, apart işletmecileri buralarda kalan, kiralayan ve kiralayanın yanında kalanların kimliklerini polise bildirecek. Apartman yöneticisinin polisi bilgilendirip bilgilendirmediği denetlenecek. Muhtarlıkların ise ikamet yaptırmayan kiracılarla ilgili polisi bilgilendirmesi sağlanacak.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'te yer alan haberine göre, İçişleri Bakanlığı, bu durumdaki yerlerle ilgili güvenlik yönüne bakacak. Günlük kiralanan yer sahipleriyle, apart işletmecileri, buralarda kalan, kiralayan ve kiralayanın yanında kalanların kimliklerini emniyet birimlerine bildirmek zorunda olacak. Otellerde olduğu gibi kimlik bilgileri sisteme girilecek ve tüm güvenlik birimleri aynı anda bu bilgilere ulaşabilecek. Mevcut sistemde kişiler, oturdukları yerlerin muhtarlarına kayıt olmak zorundalar. Ev kiralayan başta öğrenciler olmak üzere geçici süreli yerleşenlerin bir bölümü, bu bildirimi yapmıyor. Valiliklere gönderilecek genelgenin güvenlik bölümünde, polis merkezleri, muhtarlar ve apartman yöneticilerinin bu bildirimlerin yapılıp yapılmadığını takip konusunda daha duyarlı olmaları için uyarılması istenecek.

Apartman yöneticilerinin kiracılarla ilgili bilgilendirme yapması denetlenecek. Muhtarlıklara gidip ikamet kaydı yapmayan kiracılarla ilgili ise polis merkezleri bilgilendirilecek. Valiliklere gönderilecek genelgede, İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik ve kimlik bildirimi, sağlık bakanlığı’nın kiralanan yerlerin sağlık açısından elverişli olup olmadığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turistik amaçlı kullanılan apartların bu açıdan elverişli olup olmadığını denetleyeceği, Maliye Bakanlığı’nın vergi denetimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ise üniversite öğrencilerinin kaldığı özel yurtların denetimini sağlayacağı belirtilecek.