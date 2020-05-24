Kızlarının üniversiteye girmesi için rüşvet veren Full House yıldızının cezası belli oldu

ABD'de kızlarını rüşvet vererek üniversiteye girmesini sağladığı ortaya çıkan Full House dizisinin tanınmış yıldızı Lori Loughlin'in 20 yıla kadar hapis cezaları almaları beklenirken savcılarla yapılan anlaşma sonucunda 100 saatlik kamu hizmeti ile iki ay hapis cezası, 150 bin dolar para cezası ve iki yıl gözetim altında kalması kabul edildi.

56 yaşındaki eşi moda tasarımcısı Mossimo Giannulli beş ay hapis cezası, 250 bin dolar para cezası ve 250 saat kamu hizmeti ile iki yıllık denetimli serbestlik cezası alacak.

Ünlü çift iki kızının Güney Kaliforniya Üniversitesi’ne kabul edilmesini sağlamak için 500.000 dolar ödemekle suçlanıyor.

ABD magazin basını çiftin iki kızları Olivia Jade ve Isabella Giannulli'nin kendileri yüzünden anne babalarının ceza almalarını kabul edemediklerini ve oldukça perişan halde olduklarını yazdı